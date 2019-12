Vara afirma que “no aceptaré que se castigue a Extremadura" con nuevo modelo financiacion

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,en rueda de prensa, ha explicado el contenido de la conversación mantenida con el Presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en su ronda de contactos con los jefes de todos los Ejecutivos Autonómicos.

Sobre financiación, Fernández Vara ha señalado que el próximo año habrá un nuevo modelo de financiación autonómica que debe dar prioridad a la Sanidad y, así se lo ha planteado a Sánchez.

Para el Presidente Extremeño, "cuestión previa a cualquier negociación sobre el modelo de financiación, debe ser concretar cómo se financia el sistema sanitario público”, al que habría que destinar al menos el 6% del PIB, porque, de otro modo “o el sistema se residente o no vamos a tener capacidad para hacer frente a los nuevos tratamientos biológicos que están surgiendo”.

Además, Fernández Vara ha recalcado que “no aceptaré que se castigue a Extremadura" con el nuevo modelo de financiación autonómica y, ha añadido que "no tendrá credibilidad si este nuevo modelo no prevé la lucha contra la despoblación, no tiene en cuenta el reto demográfico, a la España interior”.

Junto con ello, siguiendo con el contenido de la conversación, sobre la gobernabilidad en España, el Jefe del Ejecutivo Extremeño ha recalcado que "no hay un acuerdo de gobierno (del PSOE) con independentistas" a nivel nacional y "no lo va a haber", sino "un acuerdo de abstención en el Parlamento".

Además, ha mostrado su "plena seguridad" de que "nunca" el PSOE va a "firmar nada que cuestione la unidad de España o la soberanía nacional del pueblo español, o que traspase los límites de la Constitución" y, así se lo ratificado Pedro Sánchez.

A este respecto, ha matizado que, "sobre todo", el PP "podía haber evitado que los independentistas sean relevantes en este país", y ha augurado que "dentro de unos años (el PP) tendrá la desfachatez de pedirle al PSOE que lo haga (le permita gobernar)"; "si no, al tiempo".

Por otro lado, el presidente del Gobierno en funciones ha asegurado al extremeño su intención de normalizar las reuniones de la Conferencia de Presidentes autonómicos, ente que Fernández Vara ha calificado como magnífico instrumento para hablar de España tanto con el presidente del Gobierno como entre los responsables autonómicos entre sí.

El responsable del Ejecutivo regional cree que la Conferencia de Presidentes debe desarrollarse con normalidad pues, “no es posible que hagamos excepcional algo que debería ser normal”.