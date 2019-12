PSOE pide al PP que se abstenga en investidura de Sánchez por patriotismo constitucional

Ep

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido al PP que se abstenga en la investidura del Pedro Sánchez por una cuestión de "patriotismo constitucional".



Así, González ha considerado que si el líder del PP, Pablo Casado, sigue "erre que erre" diciendo que no y sin desbloquear la situación política actual estará haciendo, en su opinión, un ejercicio de "hipocresía política".



En esta línea, el PSOE extremeño ha criticado que el Partido Popular, mientras que en la plaza pública se da "golpes de pecho" diciendo lo que "quiere a España", cuando el país necesita al dicho partido éste "sale corriendo".



Por ello, como ha dicho González, lo que "realmente oculta" el PP con su no es que quiere "terceras elecciones" en España, no importándole "nada el interés general" de este país.



Juan Antonio González ha recordado que, en las tres citas electorales que se han celebrado este año, los españoles mayoritariamente le han dado su voto al PSOE y en 2016, con una situación parecida, el PSOE se abstuvo para que hubiera un gobierno en este país.



El portavoz socialista ha explicado que su partido no se abstuvo porque quisiera que Mariano Rajoy fuera presidente sino por "patriotismo constitucional", ya que el interés de España está por encima de intereses partidistas y electorales, ha dicho.



Por ello, y por coherencia, ha recalcado, si el PSOE en 2016 fue capaz de abstenerse, esa misma actitud le pide ahora al PP con el objetivo de no tener que depender de ningún partido nacionalista.



"El señor Monago, si realmente es un patriota, debería decirle a sus diputados en el Congreso que se abstengan, que se abstengan para que no tengamos que depender de los nacionalistas. Eso es lo que tiene que hacer el señor Monago, abstenerse igual que se abstuvo el Partido Socialista en el año 2016. No hay ningún tipo de respuesta más", ha aseverado.



RONDA DE REUNIONES CON LOS PRESIDENTES AUTONÓMICOS



También, y sobre la próxima ronda de reuniones entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos, que se iniciará este martes, Juan Antonio González la ha considerado "positiva".



Así, ha remarcado que es necesario un gobierno ya, y que éste esté dentro de la Constitución, porque un Ejecutivo constituido dará estabilidad a España y Extremadura quiere seguir con su hoja de ruta de reivindicaciones en cuestiones ferroviarias, carreteras o para mejorar la financiación local y autonómica.



Finalmente, y sobre la negociación del convenio del campo, Juan Antonio González ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los agentes sociales con el objetivo de llegar a un acuerdo, ya que 65.000 trabajadores dependen del mismo en Extremadura.