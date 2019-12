Monago dice que el PP no se abstendrá para que gobierne Sánchez porque es su "alternativa"

Ep.

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, ha incidido en que su partido "no" se va a abstener para que gobierne en España el socialista Pedro Sánchez "con el modelo que tiene en lo económico, en lo social, en lo político" el PSOE, y porque es su "alternativa" y si le permitiera gobernar entonces "no" podría "hacer oposición".



Además, tras afirmar que "los electores del PP no entenderían" una abstención ante Sánchez que supone "votar sí", ha subrayado que su partido "no está aquí para un día" sino "para un proyecto de país", y a su juicio "la responsabilidad" su formación la ejerce "desde la oposición", y si se abstuviera "no" podría "hacer oposición".



"Ponerle el intermitente con una abstención es permitir que el señor Sánchez siga haciendo lo que está haciendo y eso no lo puede permitir el PP", ha expresado Monago, quien ha reiterado que "el PP no lo va a permitir con un voto en contra", ya que según ha subrayado esto es lo que "piden" los electores de la formación 'popular'.



"Nosotros nos debemos a nuestros electores, no a los que no son nuestros electores. Lo que pueda desear la izquierda está muy bien, que se lo reclame a la izquierda, pero nosotros no compartimos ni la filosofía ni la política económica ni lo que está haciendo el señor Sánchez", ha añadido en rueda de prensa este lunes en Mérida.



"¿Cómo nos vamos a abstener nosotros cuando quieren intervenir Andalucía por unos desfases en unas cuentas provocados por la propia ministra socialista?", ha preguntado también Monago, quien ha añadido que el PP "no" se puede abstener "con un presidente (Pedro Sánchez) que hace estas cosas", en alusión a que el Ministerio de Hacienda ha comunicado a Andalucía que no podrá ir a los mercados y le pide un plan de ajuste por incumplir el déficit en 2018.



A preguntas de los medios sobre si esta cuestión en Andalucía pudiera servir para que el PP se abstuviera ante Sánchez, Monago ha añadido también que su partido "no está aquí para cambiar cromos" sino "para dar la cara y para gobernar". "Y si no podemos gobernar somos oposición", ha añadido, al tiempo que ha incidido en que "lo que no podemos hacer es oposición permitiendo que otro gobierne porque una cosa es sorber y otra absorber, una cosa es chutar y otra es parar".



LEGITIMIDAD PARA HACER OPOSICIÓN



De este modo, ha vuelto a insistir en que si el PP se abstuviera para que gobernara Pedro Sánchez "no" podría hacer oposición "al día siguiente" al PSOE, porque "el ciudadano normal, el que no está ideológicamente muy identificado ¿pero ustedes son tontos?, ¿cómo critican lo que han permitido que ocurra?".



"Si mañana (Sánchez) decide subir impuestos y yo critico la subida de impuestos dirán 'por culpa tuya, porque ustedes se abstuvieron y estos señores gobiernan'", ha dicho. "Si mañana resulta que hay una bilateralidad con Cataluña y hay un acuerdo en definitiva para facilitarle la vida a estas almas que están en los centros penitenciarios de Cataluña dirán "porque ustedes lo permitieron"", ha añadido.



"Si nosotros nos abstuviéramos no tiene ya legitimidad para hacer oposición", ha subrayado Monago, quien ha añadido que "es de una ingenuidad pensar" que el PP se va a abstener para que gobierne Pedro Sánchez, porque en el PSOE "no son de fiar".



Sobre que el PSOE sí que se abstuvo en su momento para que gobernara Mariano Rajoy, el presidente del PP extremeño ha afirmado: "sí pero no. Nosotros hemos dicho que no y es no. Nosotros somos alternativa al PSOE".



De igual modo, sobre la posibilidad de articular un pacto entre PSOE, PP y Ciudadanos a nivel nacional, Monago ha reconocido que, aunque dice que él respeta "las ocurrencias" de Inés Arrimadas, a él le gustaba el pacto "España Suma" y "no el pacto que se quiere fraguar en estos momentos" por parte de la política de la formación 'naranja'.



"Yo creo que lo que interesaba era un España Suma, lo otro es una originalidad que está muy bien pero que yo no comparto", ha expresado el 'popular', quien ha afirmado que el PP "no se va a abstener" para que gobierne Pedro Sánchez porque "el PP es un partido de gobierno, es la alternativa al PSOE".



LA RONDA DE CONTACTOS ES UNA "VERGÜENZA"



Asimismo, tras incidir en que la ronda de contactos del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para su "investidura" es "una auténtica vergüenza", porque "es un disimulo para al final justificar la bilateralidad, es decir, la relación directa entre el Estado español y Cataluña", cuando "el Estado tiene que tener una relación de multilateralidad" con las CCAA y "no caben ni los encuentros secretos ni los pactos secretos ni los pactos preferentes con una sola comunidad autónoma".



En esta línea, ha incidido en que "parece que está todo atado y bien atado", y ha criticado el "ceremonial" que supone a su juicio dicha ronda de Sánchez con el resto de presidentes autonómicos, ya que a su juicio "forma parte de una obra teatral en la que hay un actor principal a contactar, que es el señor Torra y todo lo demás es atrezzo y coartada para justificar el encuentro sustancial, principal".



Monago ha anunciado también que preguntará el próximo jueves en el pleno de la Asamblea al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que aclare qué es lo que va a plantear a Pedro Sánchez en su encuentro, porque el extremeño "lleva muchos días callado" y los ciudadanos de la comunidad tienen "derecho" a saber qué va a expresar al presidente en funciones.



"Abochorna cuando algunos que eran los primeros españolistas en España (en alusión a Vara) callan y justifican con su silencio esta coartada que da alas al nacionalismo radical de los independentistas", ha señalado.



"Él (Vara) que era el primer español de los españoles está callado. Han hablado otros presidentes autonómicos de su partido, han expresado su reticencia a los pactos con nacionalistas sin embargo Fernández Vara que se caracterizaba por su españolidad está completamente mudo", ha lamentado.



En este sentido, el 'popular' ha ironizado con que "no se sabe" si Vara va a plantear a Sánchez lo que "dijo" en su momento de que "Sánchez iba a destrozar a España igual que iba a destrozar al PSOE", así como con que si va a recordarle al presidente en funciones del Gobierno "aquello de que si pacta con los independentistas él se va".



CHANTAJE



Por otra parte, Monago ha considerado que el Gobierno central de Pedro Sánchez si se configura "va a salir débil si acepta ese chantaje de los independentistas catalanes" y "si al final Sánchez es cautivo de Junqueras y de ese nacionalismo radical que tanto daño nos está haciendo".



Sobre este respecto, ha afirmado que las "negociaciones caminan por un sendero que es totalmente peligroso", ya que "el PSOE está blanqueando lo que ha pasado en Cataluña" al estar "ahora" hablando de "un conflicto político" en dicha comunidad cuando lo que se estaba dando en ésta, ha añadido, era "un golpe de Estado" por parte de "políticos catalanes que decidieron asaltar la Constitución Española".



Al mismo tiempo, Monago ha criticado que Sánchez "va a formar gobierno con los comunistas de Podemos y con los independentistas radicales" cuando "antes le quitaba el sueño un vicepresidente de Podemos y ahora se quiere comer el turrón con un vicepresidente de Podemos y le quiere mandar la cesta de Navidad a Torra y a Junqueras", una cuestión que a su juicio es una situación que "no puede permitirse desde el punto de vista de la España constitucional y de los partidos constitucionalistas".



De este modo, ha incidido en que el socialista José Luis Ábalos "suplicaba el otro día a los independentistas catalanes en definitiva que se facilitara la investidura de Sánchez porque le va a dar todo lo que pidan", algo con lo cual se va a "quebrar el principio de solidaridad" y que "va a afectar y mucho a Extremadura", ha lamentado.