PSOE y Unidas por Extremadura valoran que Sánchez se reúna con presidentes autonómicos

Los grupos con presencia en la Asamblea de Extremadura se han pronunciado de esta forma este jueves, a preguntas de los medios, por el anunciado realizado por Sánchez de que mantendrá contactos con los presidentes autonómicos de cara a la investidura.

Así, el diputado del PSOE Jorge Amado ha recalcado el "mandato claro" de Sánchez concedido por los ciudadanos de formar gobierno y hacerlo "cuanto antes", por el "bien de España y también de Extremadura".

"Que hable, perfecto, para eso está, para hablar con todos los presidentes de las comunidades autónomas, faltaría más", ha aseverado en la rueda de prensa en la que los grupos han valorado la segunda jornada de comparecencia de los altos cargos de la Junta para desgranar las principales líneas del proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura para 2020.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha considerado "positivo" el anuncio de Sánchez, porque cuantos más agentes políticos intervengan de cara a la formación del próximo gobierno será "mejor".

De la misma manera, ha considerado muy importante que después de unas segundas elecciones no se marquen líneas rojas y se pueda hablar, así, con todo el mundo para poder llegar a consensos "en la medida de lo posible".

Asimismo, y sobre el hecho que de también se reúna Sánchez con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, Macías ha indicado que no se puede intentar resolver el "problema en Cataluña sin hablar con el gobierno de la Generalitat y los partidos catalanes", ha dicho.

PP Y CIUDADANOS

En el turno del PP, el diputado Laureano León ha indicado que su partido se congratula de que Sánchez se reúna con los presidentes autonómicos, al tiempo que ha apuntado que a su grupo no le sorprenderá "nada" el encuentro entre Sánchez y Vara.

"No nos va a sorprender nada el encuentro entre el señor Fernández Vara y el señor Sánchez, no nos va a sorprender nada porque Guillermo Fernández Vara dijo que si había un gobierno de España con los nacionalistas, con los separatistas y que si se cedía al chantaje de los mismos él se iba del PSOE. Digo que no nos va a sorprender nada porque estamos seguros de que de esa reunión va a salir su renuncia", ha apuntado.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, David Salazar, ha considerado que detrás del anuncio de Sánchez se encierra "otras intenciones", ya que le interesa la opinión de algunos de los presidentes autonómicos más que de la otros, en referencia a Torra.

En esta línea, ha remarcado que a su grupo le gustaría que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, fuera "claro" y se posicionara junto a otros presidentes autonómicos socialistas como Emiliano García-Page y Javier Lambán y defendiera "ya no solo a los extremeños, que es su deber, sino también al conjunto de los españoles y estuviera en contra de las decisiones de su presidente que quiere generar una España de dos velocidades".

"Que Sánchez sea claro y diga que de esos presidentes regionales con quien verdaderamente quiere reunirse es con Torra pero no querrá la foto solo con él y el resto de presidentes regionales no son más que una cortina de humo para tapar sus verdaderas intenciones", ha añadido.