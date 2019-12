Cs urge sentarse a todos los partidos para elaborar unos presupuestos eficientes

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha indicado este miércoles que "para elaborar unos presupuestos eficientes debemos sentarnos todos los partidos y empezar de cero con cada partida".

Así pues, durante una rueda de prensa celebrada en el Parlamento regional, el diputado de la formación naranja ha criticado que las cuentas regionales para 2020 presentadas por el Gobierno autonómico "valen para cualquiera de los años anteriores y para los próximos".

Y es que, según ha puntualizado, "el presupuesto es exactamente igual, lo único que cambia algo es el aumento de algunas partidas", tal y como informa Cs en una nota de prensa.

"Somos los últimos en renta per cápita, en empleo, en riqueza... No sé por qué no nos sentamos todos para ver qué necesita Extremadura para poder converger con el resto de las regiones. En Extremadura esas soluciones no son sencillas y es importante abordar esos cambios para que puedan existir oportunidades en la región y tener un proyecto de vida", ha explicado Salazar.

Además, ha advertido de que el PSOE está desperdiciando una oportunidad frente a una "nueva recesión" para prepararse y abordarla mejor que otros territorios.

"Perdemos una oportunidad para aplicar reformas y cambiar nuestro modelo productivo para no quedarnos fuera de esta revolución que viene", ha subrayado.

A su vez, Salazar ha incidido en que "este presupuesto es más de lo mismo" y ha lamentado que se siga invirtiendo el "dinero de todos los extremeños" en políticas que "que no funcionan" y el mejor ejemplo de ello es "el empleo con un montón de partidas sin un plan y programas que deberían estar mejor dirigidos".

"El problema es que la Junta de Extremadura no sabe cuál es su objetivo y cuál es el modelo de región para solucionar los problemas de los extremeños", ha lamentado.

En este sentido, el diputado de la formación liberal ha destacado que el PSOE se aprovecha de su mayoría absoluta y "las propuestas de la oposición no son escuchadas y se están destinando al cajón del olvido".

"Nosotros seguiremos haciendo propuestas y una oposición constructiva. Lo haremos con las enmiendas parciales a estas cuentas para hacer que sean más justas con todos los territorios y no solo en los que gobierna el partido socialista", ha sentenciado.