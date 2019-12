Extremadura reivindicará a Gobierno la "necesidad" de abonar cofinanciación en Dependencia

Ep./Rd.



La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha indicado que el ejecutivo regional volverá a reivindicar ante el Gobierno central, cuando se configure, y entre otras cuestiones, la "necesidad prioritaria" de que éste último abone la cofinanciación en materia de Dependencia estipulada en la norma nacional sobre esta temática.



Así, tras destacar el "esfuerzo presupuestario extraordinario" que realiza la Junta de Extremadura en materia de Dependencia, ha recordado que el Gobierno de España "no acaba de pagar a las CCAA la parte correspondiente de la cofinanciación" de dicha norma.



Al respecto, Gil Rosiña ha indicado que desde la aplicación de la ley sobre dicha temática su cofinanciación "no es un problema sólo del Gobierno actual", sino también de que "en los siete años que gobernó el PP no se ha pagado nunca el 50 por ciento de la Ley de Dependencia", que es lo que según ha recordado es la cifra que se acordó cuando nació la norma en el entonces ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero.



En este punto, a preguntas de los medios en rueda de prensa este miércoles tras el Consejo de Gobierno de la Junta, la consejera ha confiado en que el próximo Gobierno central "cumpla ese compromiso con las CCAA" (de abonar la cofinanciación en Dependencia) que, según ha dicho, la Administración extremeña le va a "reclamar en los primeros días de gobierno" por entender que "es una necesidad prioritaria" en regiones con una población "muy envejecida y que tiene muchos dependientes a los que atender".



"Lo que sí tiene visos de realidad y al menos se ha escrito, aunque sea en un proyecto de Presupuestos Generales del Estado fallido, es que iban a venir 24 millones de euros a Extremadura", ha espetado en todo caso Gil Rosiña en alusión a la dotación para Dependencia contemplada en las cuentas estatales de Pedro Sánchez que no salieron adelante.



"En los Presupuestos Generales del Estado que no salieron adelante y que provocó la convocatoria y repetición de las últimas elecciones generales estaban escritos para Extremadura 24 millones de euros para la Ley de la Dependencia, lo que va a suponer evidentemente un respiro importante pero también una mejora del servicio, porque la comunidad autónoma está haciendo un esfuerzo importantísimo pagando el 80 por ciento de la Dependencia", ha incidido.



RECLAMACIONES VARIAS



Asimismo, preguntada sobre si al nuevo Gobierno central cuando se conforme la Junta la reclamará una sistema anti-niebla en el aeropuerto de Badajoz, Gil Rosiña ha rechazado hacer una "lista a los Reyes Magos" hasta que se configure el ejecutivo, toda vez que las reclamaciones serán en varias temáticas.



"Cuando eso se produzca, que se producirá este gobierno va a mantener con el futuro y nuevo Gobierno de España, esperamos que sea pronto, cuanto antes, si es antes de las Navidades y de los Reyes mejor, las exigencias que entendemos que necesitan los extremeños y las extremeñas en materia de infraestructuras, en materia de financiación, en materia de cofinanciación de la Ley de la Dependencia...", ha dicho.



"Es decir, las reivindicaciones no van a ser ahora nuevas porque el presidente del Gobierno se llame Pedro Sánchez... Lo eran con Rajoy... El Pacto por el Ferrocarril nació aquí con un Gobierno del PP y se ha mantenido con un Gobierno del PSOE en cuanto a las exigencias en el cumplimiento de los plazos y los debes con Extremadura", ha subrayado.



"Sería un disparate que un gobierno autonómico, el de Extremadura en este caso, cuando todavía no está segura la futura investidura del nuevo Gobierno de España tras haber votado los españoles cuatro veces salga con la lista de peticiones", ha insistido.



En esta línea, Gil Rosiña ha incidido en que la Junta de Extremadura apuesta por que a nivel nacional "se dé un Gobierno de España cuanto antes, un gobierno estable" y que permita a las autonomías y a los gobiernos autonómicos "avanzar en cosas" de las que dependen del Estado, y ha añadido que en concreto en Extremadura "hay muchas muy importantes como puede ser la cofinanciación de la Ley de la Dependencia", ha subrayado.



TELEASISTENCIA DOMICILIARIA



De este modo lo ha destacado la portavoz del Ejecutivo extremeño al explicar que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el apartado de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, ha autorizado la contratación del servicio de teleasistencia domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por un importe de 1.822.080 euros para un período de 24 meses.

En concreto, la finalidad de este servicio es atender de forma ininterrumpida a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información y apoyo de los medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia o de inseguridad, soledad y aislamiento, con el fin de favorecer la permanencia de los usuarios en su medio habitual.

Así pues, mediante esta nueva contratación, según ha explicado la portavoz del Ejecutivo, se pretende elevar el número de terminales disponibles de los 2.400 actuales a 4.000, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

En este sentido, Gil Rosiña ha hecho referencia al “esfuerzo presupuestario extraordinario” que realiza el Ejecutivo regional para financiar la Ley de la Dependencia y que alcanza el 80 por ciento.

Cabe destacar que el servicio de teleasistencia está dirigido a personas mayores de 65 años que, por sus características personales, sanitarias y/o sociales, lo precisen como apoyo y se convierte en un recurso de especial referencia para las personas que viven solas y para las mayores de 80 años.

En los últimos años, este servicio se está dirigiendo a otros grupos de población adulta, no mayores, que presentan diferentes grados de dependencia con una finalidad claramente preventiva.