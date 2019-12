Junta lamenta subida paro por reducción de 11.000 contratos en agricultura y hostelería

El secretario general de Empleo, Javier Luna, ha lamentado este martes que el desempleo haya subido el pasado mes de noviembre por la reducción de 11.000 contratos en agricultura y hostelería.



En concreto, Luna ha analizado en rueda de prensa los datos de empleo registrados durante el mes de noviembre, que acaba de finalizar. Un mes en el que se ha notado especialmente la reducción de la contratación un 24 por ciento, especialmente, en la agricultura, con 6.000 contratos menos, y en la hostelería, con 5.000 contratos menos que en octubre.



Y es que, según ha insistido, "se han hecho, entre los dos, 11.000 contratos menos en agricultura y en hostelería".



De esta forma, ha indicado que, en octubre se hicieron 65.576 contratos y, en noviembre, solo se han realizado 49.752. Esta caída de la contratación se ha apreciado tanto en los contratos temporales, como en los indefinidos.



En palabras de Luna, noviembre "no ha sido un mes bueno". "Es un mes que se suele comportar de forma irregular, que coincide también con las circunstancias en las que se produjo ese incremento del desempleo en noviembre de 2016: un año que no teníamos gobierno, en el que se encogió la inversión, se redujeron las contrataciones... Tenemos un paralelismo entre el 2016 y el 2019 en este mes de noviembre", ha asegurado.



El pasado mes de noviembre, el paro registrado en las oficinas del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) ha subido en 1.488 personas, un incremento del 1,48 por ciento.



El desempleo ha subido un 0,65 por ciento, de media, en toda España, ya que se ha incrementado en 11 de las 17 comunidades autónomas. "Vemos que no es un caso diferente lo que ha pasado en Extremadura, con la mayoría de las comunidades autónomas", ha asegurado el secretario general de Empleo.



Ahora mismo, hay 102.202 personas demandantes de empleo en Extremadura y la afiliación a la Seguridad Social se ha reducido en 4.685 afiliados, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.



La subida del desempleo ha afectado más a los hombres que a las mujeres (932 inscritos, frente a 556 mujeres), a las personas mayores de 55 años y a las que tiene un nivel formativo más bajo. Sin embargo, el desempleo ha bajado entre las personas sin empleo anterior, con una bajada de 389 personas.



El incremento del desempleo se ha concentrado, sobre todo, en las zonas rurales: Campo Arañuelo (+362 personas), La Vera (+168), Tierra de Barros (+149), Valle del Alagón (+170). En las grandes ciudades el desempleo también ha subido, pero menos, puesto que el incremento del desempleo en las ciudades no ha llegado a las 100 personas.



Aún así, la Junta de Extremadura espera que el mes de diciembre sea un "mes positivo" para el empleo. "Esperamos que este mes de diciembre haya un cambio en esta tendencia y, sobre todo, nos va a permitir tener una visión completa del año 2019. Hay 1.868 personas menos paradas en el interanual. Esperemos que diciembre sea un buen mes y que podamos hacer una valoración positiva del año", ha concluido el secretario general de Empleo, Javier Luna.