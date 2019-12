El PSOE lamenta que la oposición busca "ruido" con la enmienda a la totalidad a PGEx 2020

Ep.



El PSOE de Extremadura ha lamentado que con la presentación de la enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2020, la oposición "lo único que quiere es ruido mediático", ya que no ofrece "ninguna alternativa real para Extremadura".



De esta forma se ha pronunciado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa en Mérida, en la que se ha referido al inicio del debate parlamentario sobre los Presupuestos de Extremadura, para los que este lunes termina el plazo para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas a la totalidad.



En su intervención, el portavoz socialista ha valorado el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2020 presentado por el Ejecutivo regional, y que ha calificado de "progresistas y sociales", que van fundamentalmente dirigido a las clases medias y trabajadoras" y que "va a fortalecer los servicios públicos, que lo que provoca es la igualdad entre los que más tienen y los que menos tienen".



Por todo ello, González ha reafirmado que "son unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma de Extremadura", por lo que ha lamentado que la oposición en Extremadura "lo único que quiere es ruido, pero que no presenta ninguna alternativa real para Extremadura".



Así, el portavoz socialista ha señalado que con la enmienda a la totalidad de los Presupuestos de Extremadura que presente este lunes el PP "y posiblemente algún partido más", lo "único que buscan es el ruido mediático, porque alternativa real para Extremadura no presentan ninguna", ha dicho.



A juicio, "esto no es una buena noticia", ya que a juicio del portavoz socialista, "la oposición debe estar para criticar al Gobierno, pero también presentar alternativas constructivas para mejorar los servicios públicos" en la comunidad.



Frente a ello, la oposición solo ha hablado "de un puro formalismo, de si el presupuesto se presentaba un día antes o se registraba un día después" en la Asamblea, tras lo que ha lamentado que "en ningún momento la oposición de Extremadura se ha parado en lo que realmente le interesa a los extremeños, que es el contenido de esos presupuestos", lo que a su juicio ocurre porque "la oposición carece de una alternativa constructiva" para la región.



LA DERECHA, "EN BRAZOS DE LA ULTRADERECHA"



Por otra parte, el portavoz socialista ha señalado que el PSOE "echa mucho de menos que en España haya una derecha moderada", como la que representan Ángela Merkel o Macron en otros países europeos, tras lo que ha alertado de que "España tiene un problema, y es que la derecha se ha entregado a los brazos de la ultraderecha", y ha "olvidado los grandes retos que tiene este país", ha dicho.



Unos retos que "pasan ineludiblemente por ponerse de acuerdo con la socialdemocracia española", y ha "preferido echarse en manos de la ultraderecha, y en manos de discursos que propagan la xenofobia y que no admiten la violencia machista".



Ante esta situación, el portavoz socialista ha avanzado este martes "desgraciadamente vamos a tener un ejemplo de ello", ya que tanto el PP como Ciudadanos "posiblemente favorecerán la entrada de la ultraderecha en la Mesa del Congreso de los Diputados", lo que a su juicio supone "una mala noticia para este país".



Y es que a su juicio, la derecha de España que "debería ser moderada y procurar reformas para el futuro de este país", se ha "instalado en los brazos de la ultraderecha".



CUMBRE DEL CLIMA



Finalmente, y con motivo del inicio este lunes en Madrid de la Cumbre del Clima, Juan Antonio González ha reafirmado la importancia de este evento, ante el que el PSOE de Extremadura pide "medidas urgentes contra el cambio climático", que es "el mayor reto al que se enfrenta la especie humana en el siglo XXI", ha dicho.



"Tenemos todos y todas la responsabilidad de dejarles un planeta habitable a las generaciones futuras", por lo que el portavoz socialista ha reivindicado de esa cumbre "salgan medidas, que sean de urgente aplicación por todos los países del mundo, fundalmentalmente por aquellos que más están contaminando", ha concluido.