Vergeles lamenta el "desplante" de los MIR de Cáceres en huelga

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha lamentado el "desplante" de los Médicos Internos Residentes (MIR) del Complejo Hospitalario de Cáceres en la reunión de este pasado martes con responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES), tras la cual iniciarán la tarde de este miércoles una huelga indefinida en las urgencias de los dos hospitales cacereños.



Una huelga que, según ha asegurado Vergeles, "no afectará en absoluto a la atención sanitaria, que está garantizada por los excelentes profesionales" de las urgencias del Hospital Universitario de Cáceres y en el San Pedro de Alcántara.



A preguntas de los periodistas en un acto en Mérida sobre el desencuentro que ha desembocado en la convocatoria de huelga, ha asegurado que "no hay ningún problema para la atención sanitaria", si bien ha lamentado "muchísimo" que los residentes, de forma "unilateral" y en una reunión de "siete minutos" en la que "parecía que tenían ya la decisión tomada", abandonasen el diálogo, que es en lo que está el Servicio Extremeño de Salud (SES).



En este sentido, Vergeles ha apelado a los MIR a volver al diálogo, al tiempo que ha subrayado que "vela" por el colectivo al señalar que lo que se verá afectado con esta huelga no será la atención sanitaria, sino su propia formación.



Preguntado sobre que el motivo de esta convocatoria es que el ofrecimiento del SES pasaba por "sobrecargar aún más" a los médicos, ha señalado que "no parece que responda mucho a la realidad", en tanto que han sido los propios facultativos de las urgencias de Cáceres quienes había aprobado el nuevo "plan funcional", que incluye "posibilidades de supervisión" a los MIR, que es lo que reclamaba el colectivo.



"Si son los propios profesionales del servicio de urgencias de Cáceres los que llegan a un acuerdo con la Gerencia en su plan funcional y eso les permite a los residentes tener más supervisión, no entiendo cuál es la reclamación", ha dicho Vergeles, quien ha añadido que se lo tendrán que explicar.



Por todo ello, ha apuntado que "el desplante de ayer" se lo han hecho los MIR a los médicos de urgencias, a la Gerencia del Área de Salud de Cáceres, a la Comisión de Docencia y "a ellos mismos que han participado en la elaboración de ese documento de supervisión". "Es un poco inexplicable", ha sentenciado.



FALTA DE PERSONAL EN CÁCERES



Con respecto a la concentración de los trabajadores sanitarios y personal de administración y servicios del Complejo Hospitalario de Cáceres este pasado martes, para protestar por las condiciones laborales y por la escasez de personal para cubrir las diferentes especialidades profesionales, ha pedido tiempo para poder "dimensionar" correctamente las plantillas del nuevo centro sanitario.



En este sentido, ha señalado que ha tenido la oportunidad de hablar en el Consejo Extremeño de Salud con el sindicato CCOO, convocante de la protesta, y que lo seguirá haciendo porque el proceso de apertura de un hospital es "continuo y complejo, y al principio hay que medir bien las capacidades de las plantillas".



Vergeles ha remarcado que la apertura de un hospital público en época de crisis es "un éxito sin precedentes en todo el país", por lo que ahora pide "comprensión" a esos profesionales para poder darles una respuesta, pero antes se necesita contar con planes funcionales nuevos, para que se "dimensionen bien las plantillas".



En cualquier caso, tras reconocer que están en su derecho a concentrarse, les ha pedido que no abandonen el diálogo, porque el SES está "actuando en todo momento" para resolver "cuantos problemas ocurran".



Finalmente, sobre la situación de la comunidad en el ranking de los cien mejores hospitales públicos elaborado por el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS), ha felicitado a los profesionales de los centros de Badajoz, Cáceres y Mérida, que ocupan los puestos 46, 53 y 55, respectivamente, por situarse "en el medio" de dicho listado.