Monago preguntará a Vara en la Asamblea por el éxodo masivo de jóvenes

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha anunciado tras la Junta de Portavoces que el presidente Monago preguntará a Fernández Vara, en el próximo pleno de la Asamblea, por el éxodo masivo de jóvenes extremeños.

Así, Teniente se ha referido a este fenómeno como el "principal problema" que tiene la región junto al desempleo.

Además, ha recordado que, según un estudio reciente elaborado por académicos de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Zaragoza, cada año 4.400 jóvenes de entre 18 y 30 años abandonan la región y se cuentan por miles los que "desaparecen del mercado de trabajo".

En este sentido, ha subrayado una conclusión "demoledora", y es que dentro de 40 años puede que en la región no queden jóvenes.

Para el Grupo Popular, la emigración juvenil no sólo "no se ha convertido la máxima prioridad" del Gobierno socialista, es que ni siquiera constituye un eje de atención de las políticas de la Junta, "cuya portavoz niega la mayor" sin tener en cuenta el drama de una emigración juvenil que amenaza con vaciar aún más Extremadura, ha aseverado la portavoz de los 'populares' en la Asamblea.

Por otra parte, la portavoz ha avanzado que el GPP llevará al pleno del jueves una propuesta de impulso instando a la Junta a solicitar al Gobierno de España que rectifique las declaraciones de la ministra de Educación funciones, y que se defienda y se garantice el derecho de los padres a elegir libremente el tipo de enseñanza, el centro educativo y la enseñanza religiosa que quieren para sus hijos, además de mantener la red de centros concertados.

Teniente ha asegurado que estamos ante un "ataque sin precedentes a la concertada" y a los padres de los alumnos en un derecho que está recogido en la Constitución.

Asimismo, ha insistido en que en cada presupuesto hay "recortes sistemáticos" en los fondos para sostener a la concertada. Para el GPP, se trata de un debate ideológico de un Gobierno en funciones que ataca a la concertada y empieza a dar "muestras claras" de cuáles son sus objetivos.

INICIATIVAS PARA EL SECTOR AGRARIO

Por otra parte, el GPP ha anunciado que defenderá una propuesta de impulso instando a la Junta a solicitar del Gobierno que los fondos dedicados a programas de investigación del Plan Nacional Apícola se destinen a un remedio en la lucha contra la Varroa, una enfermedad para la que es preciso aunar todos los recursos posibles, dentro del marco de una estrategia integral consensuada con el sector.

En materia agraria, los 'populares han solicitado la comparecencia de la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad para que informe en la Asamblea sobre la suspensión de la recogida nocturna de aceituna, por medios mecánicos, en olivares superintensivos.

Para el GPP, se trata de un "sinsentido" que carece de base jurídica o científica y cuyas consecuencias son dañinas para los intereses de los productores.

PREGUNTAS DE CONTROL

En el turno de control, el GPP preguntará a la Junta sobre nivel de ejecución presupuestaria en materia de infraestructuras hidráulicas. Precisamente ayer, en la Comisión de Transición Ecológica, se denunció que sólo se ha invertido un tercio de lo previsto en materia de obras hidráulicas, tomando como referencia las actuaciones hidráulicas incluidas en el Programa de Inversiones Estratégicas en Infraestructuras de Extremadura 2016-2020.

Por último, los 'populares' preguntarán sobre las previsiones de la Junta en materia de programa de activación de empleo local que sustituye al plan de empleo social.

A estas alturas, no hay noticias de este plan y concluyen los contratos a 31 de diciembre de 2019. Se trata de 1.474 contratos diseminados por los pueblos extremeños y de los que no se sabe más que "un anuncio a bombo y platillo", y a la Junta "le va a pillar el toro" si no empieza a actuar.