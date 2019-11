Ayuntamiento de Cáceres reorganizará la representatividad de los ediles no adscritos

Ep

El consistorio cacereño va a celebrar un Pleno extraordinario, previsiblemente esta misma semana, para reorganizar la nueva representatividad de los tres concejales no adscritos en las comisiones informativas, una vez se conozca el informe jurídico que se ha solicitado a Secretaría General sobre la petición de Teófilo Amores, Francisco Alcántara y Mar Díaz de querer formar un grupo municipal tras la marcha de sus partidos.

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha señalado que se está a la espera de conocer el contenido de ese informe, aunque el propio secretario ya ha avanzado que "no hay base legal ninguna para configurar un grupo municipal por parte de los tres concejales no adscritos", por lo tanto deberán representarse a sí mismos de forma individual lo que supone que "tienen derecho a tener presencia en todas las comisiones informativas".

El problema se presenta porque las comisiones informativas, que ahora mismo están compuestas por nueve miembros según la proporcionalidad (tres concejales del PSOE, dos del PP, dos de Ciudadanos, uno de Podemos y el exedil de Vox, Teófilo Amores) tendrían que pasar a ser de quince o dieciséis miembros para guardar la representatividad del Pleno, con lo que esto supone de carga de trabajo y de gasto para las arcas municipales por el cobro de dietas.

Licerán ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que también habría que modificar la situación de los consejos rectores de los organismos autónomos, los consejos sectoriales y la junta de portavoces, en función de lo que recoja finalmente ese informe de los técnicos.

"Nosotros lo que sí vamos a garantizar y así lo ha transmitido el alcalde a todos los grupos y concejales no adscritos es que se va intentar facilitar que puedan desempeñar su labor como concejales y que, dentro de la base legal que dé el informe del secretario general, intentar llegar a un acuerdo con el resto de concejales para que todos podamos desarrollar el trabajo, durante estos tres años y medio que quedan de legislatura, en las mayores garantías legales", ha señalado.

Una fórmula podría ser que los tres concejales no adscritos se turnaran en las comisiones, a pesar de no tener la misma línea ideológica, ya que la nueva situación llevaría a "un mayor coste" para el ayuntamiento porque comisiones informativas de quince o dieciséis miembros supondría un gasto mayor y una carga de trabajo, tanto para el equipo de Gobierno, que cuenta con nueve ediles, como para el resto de grupos.

"Nosotros tendríamos que ir a comisiones con seis o siete miembros del Grupo Socialista con lo que no tiene mucho sentido, porque las comisiones informativas se conformaron precisamente para aligerar de peso los Plenos y llevarlas dictaminadas y para que los debates en profundidad se solucionaran en las comisiones informativas", ha recordado el portavoz.

Así las cosas, para evitar impugnaciones debido a la composición de las comisiones y hasta que se dé una solución a la nueva realidad del consistorio cacereño, el equipo de Gobierno ha decidido desconvocar la Comisión de Cultura prevista para mañana miércoles, porque "no había ningún tema trascendental de plazos y solo se iba a informar de la gestión de la Concejalía".

"Se ha desconvocado para evitar que haya un problema", ha dicho Licerán, que ha insistido en que, en cuanto esté el informe en manos del Gobierno local se convocará un Pleno extraordinario urgente para "aprobar entre todos" la nueva conformación del ayuntamiento y llegar a un acuerdo sobre el funcionamiento. "Lo haremos en los plazos más cortos que nos permita el reglamento para que, cuanto antes, todo funcione con normalidad", ha concluido.

VOLUNTAD POLÍTICA

Uno de los tres concejales no adscritos, Teófilo Amores, ha confiado en que se llegue a un acuerdo, ya que considera "un absurdo" que las comisiones informativas estén formadas por casi los mismo miembros que el propio Pleno municipal, que cuenta con 25 ediles.

"El que quiere, puede. Para el que quiere todo son caminos, y para el que no, todo son obstáculos", ha dicho el alusión a la voluntad "política" de llegar a un acuerdo.

En ese sentido, ha recordado que el Reglamento Orgánico Municipal (ROM), en el capítulo 4 en el que habla de los grupos políticos y de los nos adscritos, hace dos alusiones seguidas a "un grupo de no adscritos", y ese podría ser, a su juicio, "un resquicio legal" para la creación del grupo municipal con los tres concejales no adscritos, lo que daría la oportunidad de estar en la Junta de Portavoces.

"Pero hay grupos políticos que no quieren ni vernos aparecer por ahí", ha señalado Amores, que ha mostrado su disposición a "facilitar" la gobernanza del ayuntamiento y a provocar "el menor coste posible para los cacereños". "Pero si damos con grupos que hacen de la intransigencia bandera no podemos avanzar", ha sentenciado.

Lo que sí admiten ya los tres concejales es que los no adscritos "no tienen derecho" a tener un secretario-administrativo ni una aportación anual para gastos de funcionamiento pero el grupo municipal sí les daría representación en la Junta de Portavoces y en los consejos sectoriales y rectores en los que no podrían estar si no son grupo.

En cuanto al espacio físico que ocuparían los tres concejales, Amores mantendría su despacho de exconcejal de Vox, mientras que Alcántara y Díaz, provenientes de Ciudadanos, disfrutarán de un despacho independiente para ellos dos.

Así las cosas, Amores apela a la "voluntad política" para desenredar esta madeja que ha producido el hecho de que tres concejales hayan abandonado los partidos con los que confluyeron a las elecciones de mayo y se hayan convertido en no adscritos, una situación que no se ha dado, que se conozca, en ningún otro ayuntamiento.

"A mi me consta que el alcalde está por facilitar la labor de todos los concejales y, en este caso de los no adscritos, siempre dentro de lo que establece la ley", ha añadido Amores, que concluye que se valorará la posibilidad de acudir a los tribunales, ya que los artículos 116 y 117 del ROM "sí" habla de grupos de no adscritos "y esa es una vía por la que cabría, si todos tuviéramos cintura, la existencia de este grupo".