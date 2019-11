Alumnas de Fuente de Cantos crean un proyecto para "sensibilizar" ante actitudes machistas

Ep.

Un grupo de alumnas del I.E.S Alba Plata de la localidad pacense de Fuente de Cantos han creado el proyecto 'Comisión Atenea' mediante el cual pretenden "sensibilizar" a otros alumnos del centro y de otros institutos de la zona sobre temas como el micromachismo, el machismo, la cosificación de la mujer o la pornografía.



Así lo ha explicado una de estas alumnas Lucía Macarro, de segundo de Bachillerato, que ha concretado que se trata de hablar "sobre lo que está encima de la mujer" y, para ello, han llevado a cabo diversas actividades como microrrelatos, han elaborado un mapa que marcan con un lazo violeta cada vez que muere una mujer por violencia de género y también imparten charlas, entre otras.



Este proyecto les ha hecho merecedoras del premio estatal Aprendizaje-Servicio 2019 en la categoría de igualdad de género que recogerán el próximo 13 de diciembre en Pamplona en el Encuentro Estatal de Aprendizaje-Servicio.



En declaraciones a Europa Press Televisión, Carmen Lorenzano, otra de las alumnas implicadas, ha resaltado que están "muy contentas" con este galardón, el cual no esperaban y que ha considerado que han recibido por "todo el trabajo" que han realizado en esta 'Comisión Atenea'.



A este respecto, Lorenzano ha detallado que "el detonante" para iniciar este proyecto "fue la muerte de Laura Luelmo", tras la que vieron que "había muchas muertes por violencia machista" por lo que decidieron "hacer algo".



CAMBIOS EN ACTITUDES



Del mismo modo, Macarro ha señalado que el centro "ha recibido de muy buena manera" las actividades de esta 'Comisión Atenea' gracias a las cuales, según ha asegurado, "se han visto muchos cambios en muchas actitudes que tenían" o en "juegos que realizaban" porque ahora "se ve que están más concienciados".



Estos cambios, ha apuntado esta alumna, los han notado tanto en el género masculino, que sabe "que está mal" emplear "ciertas expresiones y juegos" que usaban, como el femenino ya que las chicas "no se sienten bien el hecho de ser cosificadas".



Así, una de sus principales actividades son las charlas, que las desarrollan de tú a tú puesto que todos son estudiantes y en las mismas se basan en las redes sociales, es decir, ponen ejemplos de "actitudes machistas" que encuentran en las mismas, ha explicado Lucía Macarro.



Por ejemplo, según ha señalado, entre las "muchas cosas" que han visto, había un juego entre alumnos de 2º de ESO llamado "el punto y opino" donde los chicos "la autoestima de las chicas la ponían en manos de otros" a través de comentarios. "Tenían actitudes machistas con las chicas, que las tenían como un trozo de carne prácticamente o las podían dejar por los suelos", ha lamentado.



Así, al mostrar un ejemplo sacado del propio centro "se dieron cuenta de muchas actitudes" y, gracias a ello, han notado "bastante cambio" puesto que "las chicas están más empoderadas" y dicho juego se da "muchísimo menos" e incluso algunos alumnos "se han involucrado" ayudando a compañeras cuando están de fiesta, ha destacado Macarro.



Sobre estas charlas, también Carmen Lorenzano ha subrayado que empiezan dando a conocer algunos "conceptos clave que hay que tener en cuenta para hablar de feminismo" como micromachismo, sororidad, equidad, sexismo, patriarcado, etcétera, que a muchos de sus compañeros "les son ajenos", ha afirmado.



Además, Lorenzano ha resaltado que lo que "más" le ha "preocupado" tras iniciar este proyecto y conocer a los distintos estudiantes es que "sobre todo en el alumnado de 2º de ESO" están "normalizadas las agresiones sexuales" algo que, ha evidenciado, "es bastante grave". Incluso, según ha aseverado, han tenido que "derivar a especialistas" algún caso.



Finalmente, Lucía Medina, otra de las alumnas de 'Comisión Atenea', ha valorado que este proyecto también les aporta a ellas el conocimiento de conceptos que no tenían "asimilados", un "aprendizaje" y también dan "un servicio" a otros estudiantes más pequeños que ellas.



"Lo más satisfactorio es aprender nosotras y ver que los niños tienen un progreso en esta sociedad", ha concluido.