UPA-UCE urge que aranceles impuestos a Camboya y Myanmar se extienda al arroz redondo

UPA-UCE Extremadura ha reclamado este viernes que los aranceles establecidos a las importaciones de arroz procedentes de Camboya y Myanmar, actualmente solo para el arroz largo, se extiendan también para el redondo para "frenar así la exportación de este último al no estar sujeto a ningún tipo de arancel".



En concreto, a través de una nota de prensa, esta organización agraria señala que se ha producido un repunte en los precios de arroz largo tras la aprobación de los aranceles, que "ha mejorado de forma notable con respecto a otros ejercicios".



Sin embargo, ha señalado que la tendencia actual es que Camboya y Myanmar "están reaccionando ante la medida arancelaria tratando de exportar más cantidad de arroz redondo (japónica), que no está sujeto a ningún tipo de arancel, generando una problemática importante que se extiende al conjunto del sector".



Ante esta situación, el secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, ha destacado que se ha visto "una mejora real en el precio del arroz largo", pero ahora el sector se enfrenta a la reacción de estos países, que a su juicio "no dudarán en hacer llegar a la Unión Europea todo el arroz redondo que puedan a precios bajos aprovechándose de que no existe un arancel que lo regule".



Por todo ello, ha avanzado que UPA-UCE trasladará esta problemática al Grupo de Diálogo Civil de la UE, que se reunirá el próximo 10 de diciembre, para evitar que esta situación siga bajando los precios de los arroceros extremeños.



Por otro lado, esta organización agraria ha mostrado su "preocupación por el periodo establecido para dichos aranceles" que se ha fijado para tres años, de los que esta campaña sería la segunda, y, por tanto, considera necesario "analizar por parte de la UE y los estados miembros las posibles actuaciones futuras a llevar a cabo para atajar este problema".



Y es que, según ha señalado Huertas, "tal y como están las cosas, pasados los tres años establecidos desaparecerán los aranceles" y se volverá "a la problemática situación que teníamos antes de la puesta en marcha" de estos, por lo que ha reclamado que "se adopten medidas definitivas que permitan mejorar la rentabilidad de los agricultores arroceros extremeños".



Finalmente, según los datos aportados por UPA-UCE, Extremadura continúa siendo la segunda región productora de arroz de España, acaparando el 21 por ciento de toda superficie y 21.386 hectáreas, que dieron lugar al 19 por ciento de la producción total a nivel nacional.