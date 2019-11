Pizarro: "No se puede dar un cheque en blanco" al PSOE para gobernar en España

Ep.



El portavoz del Partido Popular en Extremadura, Fernando Pizarro, ha valorado este lunes los resultados electorales del 10 de noviembre y ha afirmado que "no se puede dar un cheque en blanco" al PSOE para gobernar en España.



Ante este hecho, ha afirmado que dejar gobernar a la lista más votada "no supone un cheque en blanco", sino que hace referencia a "un ejercicio de diplomacia" que tiene que asumir "el PSOE y Pedro Sánchez", por lo que ha instado a estos a "dar el primer paso".



"Ha ganado las elecciones y tiene que asumir su responsabilidad con la coherencia oportuna de los datos que ha sacado", ha declarado Pizarro, quien ha añadido que "el resto de las formaciones políticas analizarán qué es lo que tienen que hacer" tras este resultado.



En esta línea, ha hecho referencia a las palabras de Pedro Sánchez y ha afirmado que "el Partido Popular ya dijo que gobernara la lista más votada", a lo que el "PSOE se opuso".



"Estaremos vigilantes porque nuestra responsabilidad es hacer lo mejor para España y quizá eso no pasa por una abstención", ha aseverado Pizarro, quien ha dicho que la actuación del Partido Popular "se verá en las próximas semanas".



Además, ante preguntas de los medios de comunicación, Pizarro ha señalado que la solución "no tiene por qué pasar por una repetición electoral" y ha reiterado que "no puede ponerse el foco en el PP".



"El PSOE para esto de la memoria histórica a veces tiene lagunas. Ya no se acuerda cuando Mariano Rajoy le ofreció un gobierno en coalición y dijo no es no", ha declarado Pizarro.



Ante este hecho, Pizarro ha dicho que el "PSOE tiene que tener la presión para gobernar", algo que "no puede hacer en solitario", por lo que ha instado a "sentarse con todos los partidos políticos para ver con quién suma".



Asimismo, ha reiterado que "no se puede dar un cheque en blanco", por lo que ha indicado que al PSOE "le dan los números" para pactar y formar un gobierno, y "que no ocurra lo del 28A".



"Esto no quiere decir que el PP no esté en la defensa de España y en llegar a acuerdos con el PSOE para mejorar la situación", ha subrayado Pizarro, quien ha dicho que el objetivo del Partido Popular "no es poner la zancadilla".



De este modo, ha instado a Pedro Sánchez a "abandonar su enfado de anoche" y a trabajar para conseguir un Gobierno de España, además, ha recordado que la izquierda "ha bajado".



Además, y preguntado por los medios por las declaraciones Fernández Vara sobre la posibilidad de que el resto del hemiciclo se abstenga, el portavoz del PP ha dicho que "los 120 diputados del PSOE no representan al conjunto de España".



"No es que no haya sacado mayoría absoluta, es que se ha quedado muy lejos", ha declarado Pizarro, quien ha indicado que la abstención "sería bastante injusta" sobre todo, para "el electorado que ha votado centro derecha".

RESULTADO DEL PARTIDO POPULAR



Por otro lado, Pizarro ha afirmado que el 26 por ciento del PP "está por encima de otras comunidades autónomas como Madrid o Cantabria", por lo que ha destacado "la estructura de gente" que ha hecho posible "estos resultados".



Aunque ha lamentado que el PP "no está de fiesta" y ha abogado por afrontar los resultados "con humildad", ya que no son los favorables para un partido que quiere gobernar España.



Además, ha hecho referencia a contar con un "líder mucho más sólido con unos cimientos mucho más profundos", por lo que ha destacado el "mensaje" que ha modulado el Partido Popular "en estos últimos meses", lo que supone "600.000 votos más".



En esta línea, ha reiterado "los buenos resultados" dentro del análisis interno, aunque ha destacado que el objetivo del Partido Popular era "ganar las elecciones".



SITUACIÓN EN EXTREMADURA



Por otro lado, ha insistido en que el bipartidismo "sigue siendo el protagonista en Extremadura", ya que también los datos del PSOE hacen referencia a este hecho, al ser el partido que "más votos y escaños ha conseguido".



En esta línea, se ha puesto de manifiesto "el fracaso del PSOE", ya que éste contaba con una estrategia para aumentar los resultados "que no se ha conseguido".



"Ha habido una falta de apoyos de casi un millón de votantes", ha declarado Pizarro, quien ha afirmado que también 33.000 personas han decidido "no volver a votar al PSOE" en Extremadura.



Además, ha reiterado que este hecho "ha dado alas" para que aparezcan nuevas formaciones como VOX, que "en muchas ocasiones", surgen "como alternativas".



CENTRO DERECHA DIVIDIDO



Además, Pizarro ha afirmado que la descentralización del centro derecha "ha favorecido al PSOE", por ello, ha subrayado las palabras del líder del PP, Pablo Casado cuando, decía "que la mejor alternativa era una coalición" de estos partidos.



"Si se suman los resultados de las opciones políticas del centro derecha se verá que suman más del 50 por ciento", ha aseverado Pizarro, quien ha dicho que de esta forma "se hubiese posibilitado un gobierno de España".



Por ello, Pizarro ha reflexionado y ha instado a "trabajar conjuntamente" en un "proyecto de cohesión" para el electorado que permita "recuperar el Gobierno", aunque "lejos del personalismo de Pedro Sánchez".