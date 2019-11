Alvaro Jaén llama a participar para que no voten por los ciudadanos

Ep



El candidato de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por Cáceres, Álvaro Jaén, ha animado a los ciudadanos a participar en las elecciones generales de este domingo porque si no ejercen su derecho "otros" lo van a hacer por ellos "y el resultado puede ser peor".



Tras votar en un colegio electoral de Mérida, ha señalado que "hay quienes desde un Consejo de Administración votan todos los días", y que los ciudadanos no lo hacen, lo van a hacer por ellos "y el resultado puede ser peor".



Por su parte, la cabeza de lista por Badajoz, Amparo Botejara, ha señalado que los ciudadanos tienen que ir a votar por sus nietos, por "la gente joven, para que no se marche, por la gente trabajadora, por las mujeres, por los pensionistas", añadiendo que hay que ir a votar "por Extremadura".