Comisión sobre financiación municipal en Asamblea no se constituirá hasta que haya paridad

Ep.



La comisión no permanente de estudio sobre financiación municipal propuesta por el Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura no ha sido constituida este martes, día 29, en la sesión de la misma convocada para iniciar sus trabajos, y no lo hará hasta que haya la paridad establecida en la composición de sus miembros.



En concreto, tanto el PSOE como el PP en sus respectivas propuestas de miembros para formar parte de la comisión han respetado tal criterio de paridad, aunque Ciudadanos no lo ha hecho. Estos tres grupos, en todo caso, han formulado sus propuestas cumpliendo el horario máximo establecido para tal fin.



Esto no ha ocurrido en el caso de Unidas por Extremadura, que ha presentado su miembro para formar parte de la comisión fuera del plazo establecido y además, ha propuesto a un hombre (Álvaro Jaén), por lo que la comisión no cumple con el criterio de paridad entre las personas que deben formar parte de la misma.



Esta circunstancia de Unidas por Extremadura ha llevado a que la comisión no haya sido constituida este martes, toda vez que dicho grupo "no ha cumplido el requisito de hora establecido" y, además, "no" cumple con el "criterio de paridad obligatorio" ni "tiene ninguna voluntad al parecer de hacerlo", ha explicado durante la sesión la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, quien ha añadido que mientras dicha coalición "no cambie a su miembro" no podrá constituirse la comisión en cuestión.



Así, ha señalado en concreto que "los dos grupos mayoritarios han respetado el principio de paridad tal y como recoge la resolución de la presidencia del 15 de marzo de 2016", y ha añadido que "en el caso del grupo parlamentario Ciudadanos no se produce dicha paridad pero está en tiempo y forma presentado".



También, Blanca Martín ha apuntado que "el grupo parlamentario Unidas por Extremadura no ha cumplido ni el requisito de la hora establecido", lo que lleva a que "al no producirse el criterio de paridad obligatorio no se puede constituir esta comisión mientras Unidas por Extremadura no cambie a su miembro". "Y no tiene ninguna voluntad al parecer de hacerlo según la comunicación que ha tenido el letrado mayor de la Asamblea", ha indicado Martín.



"No se constituye por tanto la comisión. Cuando el grupo parlamentario que le corresponde decida cambiar algo que es un principio que se tiene en cuenta cada órgano que hay en esta casa y en los nombramientos que hay en esta casa podremos constituir la comisión de estudio a propuesta del Grupo Socialista", ha concluido la presidenta de la Asamblea.



COMPOSICIÓN PROPUESTA



Cabe apuntar que la comisión estará compuesta --cuando se constituya-- por 17 miembros de los grupos parlamentarios, más uno de la Fempex (que será el presidente de la misma, Francisco Buenavista) y otro miembro de la Junta (que será la directora general de Administración Local, Inmaculada Bonilla). En el caso del miembro de la Fempex y de la Junta contarán con voz en la comisión pero no con voto.



A su vez, el PSOE ha propuesto para que formen parte de la comisión a Estrella Gordillo, Ana Belén Fernández, Jorge Amado, Juan Antonio González, Montserrat Caldeira, Eduardo Béjar, Juan Ramón Ferreira Alonso, María Isabel Barquero y Andrés Moriano.



Por su parte, el PP ha propuesto para formar parte de la comisión a Saturnino López Marroyo, María del Pilar Gómez de Tejada, Elena Nevado, Juan Luis Rodríguez Campos e Hipólito Pacheco.



Ciudadanos, mientras, ha propuesto a Fernando Baselga y a José María Casares; y Unidas por Extremadura a Álvaro Jaén.