Pablo Casado participará el jueves en Cáceres en un encuentro "marcadamente social"

El presidente del PP, Pablo Casado, participará este jueves, 31 de octubre, en Cáceres, en un encuentro "marcadamente social" con representantes del colectivo de la discapacidad en Extremadura.



Así lo ha adelantado el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, este lunes en rueda de prensa, en la que ha apuntado que Casado también visitará las instalaciones de Cocemfe Cáceres.



"Me parece que es muy importante sostener este tejido social que no es ni de izquierda ni de derechas sino que es patrimonio de la gente de bien", ha asegurado Monago.



De la misma manera, el presidente del PP extremeño ha considerado que es "muy importante" que el Estado del Bienestar no se resienta con las personas más vulnerables de la sociedad, que son las que tienen "capacidades diferentes".



De esta forma, con este acto, como ha avanzado Monago, Casado dará el "pistoletazo de salida" a una campaña electoral "atípica", que no será, por parte del PP, "intensiva" en actos como mítines y que sí tendrá "más de proximidad" para intentar "no cansar a los ciudadanos".



Además, y a preguntas de los medios por los líderes nacionales del partido que participarán en actos de campaña en Extremadura, Monago ha adelantado que visitarán la región el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol; la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo o el 'número tres' del PP de Madrid al Congreso, Adolfo Suárez Illana.



En esta línea, como ha incidido Monago, se debe "apretar" en los próximos días para aprovechar la "inercia que marcan todas las encuestas" de un "fuerte ascenso" del Partido Popular, "también en Extremadura".



También, y preguntado por los medios sobre encuestas electorales, José Antonio Monago ha indicado que las encuestas dicen que el PP "crece el 100 por cien en el número de escaños" en Badajoz y Cáceres, algo que "no está mal", ha dicho.



No obstante, Monago ha apostado por ser "cautos", ya que la mejor encuesta es cuando "se abran las urnas el día 10 --de noviembre--", ha aseverado.