Vara aboga por formar el gobierno "que sea más estable" tras elecciones del 10-N

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por que tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre se alcance un pacto para conformar el gobierno "que sea más estable" y en el que "los independentistas tengan más irrelevancia".



Fernández Vara ha aseverado que "es obligatorio" que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo tras el 10 de noviembre para formar gobierno, por lo que ha instado a "dejar un mensaje muy claro a la clase política española" de que "hasta aquí hemos llegado, no es posible ni una más, tiene que haber gobierno".



Así, en una entrevista este viernes en 'El programa de Ana Rosa' de Telecinco, recogida por Europa Press, el presidente extremeño ha considerado que los 350 diputados del Congreso que salgan elegidos el 10N, "tienen que ir a las Cortes Generales conscientes de que no pueden salir de allí hasta que no haya un Gobierno"



Para Fernández Vara, la generación política actual "se está jugando mucho con las decisiones que se tomen en el futuro", ya que según ha alertado, hay un "punto de hartazgo a partir del cual, la relación de los ciudadanos con la clase política puede cambiar sin camino de retorno".



Una circunstancia que "deberían asumirla" todos los candidatos y "tener muy claro que tiene que haber sí o sí, un gobierno", ante lo que ha reiterado que "en democracia o se gobierna o se deja gobernar, pero ninguna de las dos cosas es incompatible con una democracia sana".



Respecto al pacto de Gobierno que debería alcanzarse, Fernández Vara ha abogado por que se den dos condiciones, que son "el que sea más estable, y en el que los independentistas tengan más irrelevancia", ha dicho.



NO DESCARTA QUE LA IZQUIERDA SUME



Así, y sobre posibles combinaciones para formar gobierno, el dirigente socialista extremeño ha instado a "ver los resultados primero", ya que no descarta que "pudiera haber una opción que permita que con la izquierda se pueda conformar una mayoría suficiente".



En este punto, ha reafirmado su apuesta por conformar el gobierno "más estable, y el que permita gobernar sin que los independentistas decidan nada que tenga que ver con el futuro de este país"



Respecto a la influencia que puedan tener en el resultado electoral la situación en Cataluña y la exhumación de Franco, Fernández Vara ha considerado que no van a tener un "impacto excesivo este tipo de cosas", ya que en su opinión, la gente moderada que pueda no tener decidido el voto es mucho más sensata de lo que pensamos", y "probablemente en Cataluña haya mucha gente que diga que se ha actuado con prudencia y con mesura".



"Habrá habido quien le gustaría haber visto entrar los tanques por la diagonal", pero también "lo hay que piensan que el Estado de Derecho ha actuado con proporcionalidad", ha defendido el presidente extremeño, quien ha lamentado que ahora hay una generación de políticos en Cataluña que "han conducido a su tierra a un callejón sin salida".



Una situación de la que "no se saldrá hasta que no venga otra generación de políticos que entienda que de ese callejón sin salida no se puede salir con la misma receta", y que "entiendan la realidad de manera diferente" y que "sean capaces de aceptar que las leyes se pueden cambiar, pero hasta que no se cambien hay que cumplirlas".