Benito Román demanda a Vara la presencia de CSIF en "todos los foros de diálogo social"

De esta forma, el responsable de CSIF, Benito Román, ha demandado al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, la presencia del sindicato en "todos y cada uno de los foros de diálogo social que se convoquen" en la comunidad extremeña.



Una participación que Benito Román ha reclamado para CSIF "no por capricho", sino porque "los trabajadores lo están demandando con rotundidad cada vez que tienen la oportunidad de elegir a sus representantes sindicales en las urnas".



Según los datos que ha aportado, CSIF es ya el sindicato con "mayor representatividad en la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura", con un 42,9 por ciento, mientras que entre los resultados del ámbito público y privado, el sindicato cuenta con un 16,05 por ciento de representatividad.



Además, ha añadido que "no cuenta con este sindicato para todos los foros de diálogo social, por ello, y sé que no lo tiene fácil, le pido que cuente con CSIF", para "hacer de esta tierra una tierra más atractiva, más próspera, una tierra de futuro".



Benito Román se ha pronunciado de esta forma, dirigiéndose al presidente de la Junta, en su intervención durante la clausura del VIII Congreso Autonómico que CSIF Extremadura ha celebrado este martes en Mérida, y en el que ha sido reelegido como presidente del sindicato para los próximos cuatro años con el 96,8 por ciento de los votos emitidos.



A lo largo de su intervención, el presidente de CSIF Extremadura ha instado a Fernández Vara a que "de un paso adelante, y cuente con la voz de los miles y miles de empleados públicos y trabajadores del sector privado", que"optan por hacer llegar sus reivindicaciones, sus preocupaciones y sus inquietudes de forma diferente".