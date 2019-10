Manzano invita a Sánchez y Vara a aprovechar "hoyo" de Franco para enterrar tren extremeño

Ep.



El secretario general del PP extremeño, Fernando Manzano, ha invitado a los socialistas Pedro Sánchez y Guillermo Fernández Vara a aprovechar el "hoyo" de Franco tras su exhumación para "enterrar" el "cadáver" del tren digno para Extremadura, tras las "mentiras" que en esta materia viene vertiendo a su juicio el PSOE.



Tras incidir en que la exhumación de Franco, en todo caso, "no le preocupa a nadie" en la calle en Extremadura, ha apuntado el 'popular' que el PSOE podría "enterrar" en el "hoyo" que deje el primero "para enterrar el cadáver del tren extremeño", que "lo tienen más que enterrado los socialistas en España y los socialistas en Extremadura".



"Aprovechando que está el hoyo abierto podían meter dentro el ataúd del tren extremeño los socialistas... Que lo lleven además en procesión Sánchez, Fernández Vara y alguno más que se presten voluntario y lo lleven en parihuela ese ataúd del tren digno extremeño, que lo tienen más que enterrados los socialistas en España y los socialistas en Extremadura", ha espetado Manzano.



En rueda de prensa este lunes en Mérida, el 'popular' ha avanzado igualmente que su partido trata de "mantener muy vivo" la reclamación de un tren digno para la comunidad, y ha anunciado que el PP en la comunidad realizará una acción en los próximos días relacionada con dicha reivindicación.



En la misma línea, ha calificado de "profundamente lamentable" que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, haya visitado la pasada semana para "reírse de los extremeños" al plantear, ha dicho, que "cuando menos retrasa todo lo dicho un año más" en materia ferroviaria en Extremadura, cuando en realidad en este asunto estaba ya todo "fijado negro sobre blanco" en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que elaboró el anterior Gobierno central del PP.



"Todo lo que no estaba licitado y pendiente de licitación (por parte del Gobierno central del PP) lo ha retrasado el ministro porque le ha dado la gana, y ese dinero lo ha llevado a remanente líquido de tesorería en el Presupuesto General del Estado para llevarlo como inversión extraordinaria a otras CCAA", ha apuntado Manzano.



En este sentido, ha considerado que Ábalos ha visitado Extremadura para "decir que cuando menos retrasa todo lo dicho un año más", algo que a su juicio supone que el ministro ha visitado la región "a reírse en la cara de los extremeños" y a "mentir" como "tiene por costumbre el PSOE en España y en Extremadura".



CARRETERAS



Por otra parte, sobre el trazado en Extremadura para la futura autovía con Valencia, el secretario general del PP en la comunidad ha señalado que su partido en la región defenderá "que se hagan las dos, que se ejecuten las dos" y "las dos a la vez" (la N-430 y la N-432) en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en tanto que "no es una cosa exagerada para los miles de millones de euros que se están moviendo en algunas otras cosas en otras CCAA".



"Nosotros apoyamos las dos, que se hagan las dos y se haga una i griega", ha dicho, ya que "tanto se merece el desarrollo" una comarca como la otra.



"Me parece exactamente igual que se merece el mismo desarrollo la comarca del norte como la comarca del sur, la comarca alrededor de la 430 como las comarcas que están alrededor de la 432", ha incidido, ya que "si esas dos se llevan a cabo será para el bien del desarrollo futuro de la comunidad autónoma y tendrá un peso también importante en el desarrollo de la comunidad autónoma".



Ello, según ha subrayado, "mejorará mucho las salidas y entradas no sólo de personas, también de transporte por carretera".



En este punto, ha apostado por "defender a capa y espada todas y cada una de las inversiones que van a ser necesarias", al tiempo que ha incidido en que "pueden estar las dos contempladas dentro del Presupuesto General del Estado perfectamente", al igual que también la EX-100 Cáceres-Badajoz, "muy necesaria e importante también".



En este sentido, ha considerado que "ya está bien" de que los extremeños sean "conformistas", toda vez que a su juicio hay que "reivindicar todo" lo que necesita la comunidad "esté en Madrid el gobierno que esté". "Ha llegado el momento de ser muy reivindicativo con las inversiones en nuestra comunidad autónoma", ha subrayado.



SITUACIÓN ECONÓMICA "CRÍTICA"



Por otra parte, ha advertido de la situación "crítica" en la que se encuentra a juicio de su partido la economía extremeña, mientras que "el palmero mayor del reino", en referencia al presidente Guillermo Fernández Vara, sigue "tocando las palmas" al Gobierno central de Pedro Sánchez.



En la misma línea, ha considerado que la situación de la sanidad en Extremadura "es para llorar", así como que la región se encuentra en una situación de "desamparo absoluto" con un Fernández Vara al que "le gustan más lo plató de televisión que a Torra los CDR", ha afirmado.



"A Vara lo que le apasiona son los plató de TV y los viajes a Madrid pero vacíos de contenido" y "sólo para el autobombo y la farándula", ha espetado Manzano, quien ha criticado que mientras el presidente de la Junta mantiene esa actitud "Extremadura no funciona" y mantiene una situación económica "en la UCI".



Por otra parte, preguntado sobre encuestas electorales de cara al 1ON, Fernando Manzano ha destacado que en las mismas se ve, ha dicho, una "tendencia clara" de aumento de confianza en el PP y de "pérdida ligera" del PSOE, mientras que Ciudadanos "se hunde" y Vox "básicamente se mantiene" pero "en el mundo rural pierde muchos apoyos", y Podemos "también pierde muchos de los apoyos de abril".