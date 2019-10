Crisis elevó desigualdad territorial de renta dejando a Extremadura como región más pobre

Ep.

El IX informe sobre el estado de la pobreza en España elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN)señala que la crisis ha aumentado la desigualdad territorial de la renta, situando a Extremadura con la tasa de pobreza más elevada en el conjunto del país.

En concreto, la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en Extremadura en un 44,6 por ciento, según este informe que muestra los cambios registrados en el número de personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social mediante el estudio de la evolución del indicador AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion).

En este estudio se ha puesto de manifiesto que la renta media de las personas ha incrementado en todas las CCAA, aunque con intensidades muy diferentes en cada una de ellas.

Así lo ha explicado este jueves uno de los miembros de la Junta Directiva de EAPN Extremadura, Jorge Mena, con motivo del acto institucional del Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, quien ha dicho que es una tasa "muy muy alta", donde además existe un concepto de la pobreza "muy sesgado" ya que la imagen que la gente tiene es la de un indigente, algo que no se corresponde con la realidad.

"Este informe da una visión más integral de la pobreza", ha declarado Jorge Mena, quien ha dicho que para luchar contra esto hace falta "voluntad política" para conseguir realmente los objetivos que se necesitan.

En este acto se ha puesto de manifiesto que Extremadura ocupa una posición "muy deficiente" en la gran mayoría de indicadores que se estudian y las mejoras son "claramente insuficientes", por lo que para el año 2018, la región cuenta con la tasa más elevada de pobreza según el indicador AROPE.

A través de este informe se ha hecho un seguimiento del indicador AROPE en el que se muestra que en Extremadura están bajo el umbral de la pobreza el 37,6 por ciento de la población con un total de 403.827 personas.

Además, la privación de material severo se sitúa en un 8,5 por ciento, donde se incluye a personas que no pueden permitirse cuatro de nueve indicadores de consumo, entre ellos no poder disponer de una comida de carne o pollo cada dos días, mantener una vivienda con la temperatura adecuada, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos o retrasos en el pago de gastos derivados de la vivienda.

Esto hizo que en el año 2018, el 8,5 por ciento de la población de Extremadura haya vivido en condiciones de Privación Material Severa, por lo que no pudo hacer frente al menos a cuatro de los nueve conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo.

En esta línea, un 15,3 por ciento de los extremeños vive en hogares con baja intensidad de empleo, aunque cabe destacar que este dato ha mejorado con respecto al año anterior.

En este sentido, la diferencia con respecto a la media nacional se ha incrementado en 4,5 puntos porcentuales y la cifra total se mantiene como la tercera más alta de todas las CCAA.

JÓVENES Y PENSIONISTAS

Por otro lado, tras ser preguntado por los medios de comunicación sobre las pensiones, Jorge Mena ha indicado que se necesita garantizar una sostenibilidad del sistema, ya que los pensionistas "cada vez están más metidos dentro de los colectivos vulnerables".

Según datos de este informe, la tasa de riesgo de pobreza de las personas jubiladas alcanza este año 2019, el 15,1 por ciento y sigue en línea ascendente desde 2014.

Al hilo de esto, Mena ha señalado que los pensionistas forman parte de un colectivo "que no puede buscar un trabajo mejor"; por lo que le parece "injusto" que esa cuantía no les permita salir de la pobreza.

También ha alertado sobre el nivel de pobreza infantil que existe en España, donde 1 de cada 3 jóvenes menor de 16 años está en riesgo de pobreza, por lo que ha incidido en la "garantía de ingresos para las familias", algo que ha considerado como una "prioridad".

DESIGUALDADES TERRITORIALES

El informe presenta además la desigualdad territorial que hay entre las diferentes CCAA, donde se puede observar la división de España en dos mitades muy distintas, las situadas al norte de Madrid con bajas tasas de pobreza y las que se ubican al sur cuyas tasas son "extraordinariamente elevadas".

En esta línea, las diferencias en el riesgo de pobreza y/o exclusión social que ya eran notables en el año 2008 se incrementaron con la crisis haciendo que aumentase la desigualdad norte-sur.

Ante este hecho, Jorge Mena ha afirmado que "no todo el mundo mejora su situación" y que las diferencias entre Comunidades Autónomas cada vez son más numerosas, algo para lo que "hay que poner soluciones".

Además, ante preguntas de los periodistas sobre los "trabajadores pobres", Jorge Mena ha dicho que hay más de un 16 por ciento de personas en España que están en situación de pobreza aunque tengan un empleo, aunque 1 de cada 4 trabajadores declara que llega con dificultades a fin de mes, un "dato alarmante", por lo que ha pedido reorientar los fondos de la UE para que sean destinados a la exclusión social.

Según datos de este informe, el año pasado, había alrededor de un 5,7 por ciento de la población española que vivía en pobreza severa, lo que se traduce en 2,7 millones de personas en todo el país.

Al respecto, EAPN ha pedido al Gobierno medidas como un sistema sanitario universal, una garantía de ingresos para las familias, un sistema educativo inclusivo, servicios sociales que atiendan a la independencia o una vivienda digna, entre otros.

"OBLIGACIÓN DE TODAS LAS SOCIEDADES"

Durante su intervención en el acto celebrado en la Asamblea por el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el vicepresidente tercero de la Cámara, Valentín Cortés, ha señalado que es "una obligación de todas las sociedades" acabar con la pobreza en el mundo, ya que hay millones de personas que viven con menos de un dólar al día.

"La pobreza es en sí misma un problema que tiene que ver con los DDHH más urgentes", ha aseverado Cortés, quien ha dicho que está relacionada con la vulneración de derechos civiles, políticos o económicos.

En este sentido, ha afirmado que se debe seguir apostando por la educación y la cooperación, y ha insistido en la necesidad de cumplir con la Agenda 2030, ya que ha asegurado que es un plan para "cumplir con las personas, el planeta y la prosperidad".

Por su parte, la directora General de Políticas Sociales, Infancia y Familia de la Junta, Carmen Núñez, ha indicado que el factor de la pobreza es algo "complejo y multidimensional" que revierte en unas consecuencias sociales.

De este modo, ha señalado que "hay una parte del entramado social" que debe formar parte de la solución de la pobreza y que en la actualidad "no está presente"; por lo que ha dicho que las políticas sociales hacen un "cuidado paliativo" respecto a este tema.

"Es una cuestión de compartir responsabilidades", ha aseverado Carmen Núñez, quien ha dicho que una reforma laboral o el aumento de las pensiones podría parar esta situación en la región, aunque ha dicho que los sistemas sociales "por sí solos" no son suficientes.