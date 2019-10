Monago cree que Junta retrasa presupuestos para no anunciar "recortes" antes del 10-N

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que la Junta pone como "excusa" que no hay Gobierno para retrasar la presentación de los presupuestos regionales de 2020 para "ganar tiempo" y no presentar antes de las elecciones generales del 10 de noviembre los "recortes" que asegura que contemplarán.



Así lo ha señalado Monago después de que este pasado martes expirara el plazo para que la Junta presentara el proyecto de presupuestos generales de la comunidad autónoma y de las explicaciones ofrecidas por la vicepresidenta y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, a la hora de justificar el retraso en su presentación.



Monago, tras recordar que no es el primer año en el que el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, se "salta a la torera" el plazo para presentar la ley de presupuestos, ha señalado que a los 'populares' no les han "olido nada bien" las "excusas" ofrecidas por la responsable de las cuentas autonómicas.



La mandataria extremeña arguyó que le faltaban "elementos esenciales" para elaborar las cuentas al no haber Gobierno y no contar tampoco con unos Presupuestos Generales del Estado para 2020.



Así, y tras recordar que el año pasado se presentaron las cuentas extremeñas sin que tampoco hubiera Gobierno en la Moncloa, Monago ha señalado que es "falso" que, como dijo la vicepresidenta, se vayan a aprobar los presupuestos de la región en enero de 2020, o al menos "toma por tontos" a los extremeños porque en esa fecha el Gobierno resultante de las elecciones del 10-N no tendrá tiempo para elaborar los PGE.



"Antes de enero de 2020 no hay Presupuestos Generales del Estado", ha aseverado Monago, que ha sido además presidente de la Comisión de Presupuestos en el Senado en esta pasada legislatura, y que ha detallado que la tramitación de las cuentas requiere al menos "dos o tres meses".



Por todo ello, Monago considera que la Junta está "ganando tiempo" para no presentar unos presupuestos que, ha asegurado, contendrán "recortes", antes de las próximas elecciones generales del 10 de noviembre.



Unos recortes que según Monago serán "con mayúsculas" debido a que "han disparado" la deuda en más de 300 millones, hasta casi los 5.000; así como el déficit, que es "el más alto de España"; también porque han "dopado" el mercado laboral con empleo público; o porque se ha "hundido" el sector de la construcción y, en definitiva, porque "se ha venido abajo el chiringuito socialista".



VISITA DE ÁBALOS



Por otro lado, y sobre la asistencia del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a un acto del partido este miércoles en Mérida, Monago le ha pedido a Fernández Vara que aproveche la ocasión para trasladarle la fecha de la próxima manifestación por el tren de Extremadura, ya que el también ministro de Fomento ha "incumplido su palabra" con respecto a la finalización de las obras de esta infraestructura.



"Nosotros no olvidamos", ha dicho Monago, quien ha recordado que Ábalos prometió que en 2019 se terminaba la obra del tren y en 2020 se electrificaba. Por ello, quiere que Vara le diga a Ábalos que "ha faltado a su palabra y que algo tiene que decir a los extremeños".



Frente a ello, ha señalado que "bien que se jacta Ábalos ante sus paisanos valencianos de cumplir la palabra y de haber hecho el mayor esfuerzo inversor en el tren del arco mediterráneo que se haya hecho jamás".