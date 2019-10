Cooperativas Agrarias Extremeñas crean comité igualdad pionero para impulsar papel mujer

Ep

La federación de Cooperativas Agrarias Extremeñas, que aglutina a 250 cooperativas y representa a unos 43.000 socios, de los que 9.000 son mujeres, ha creado un comité de igualdad "pionero" en España para impulsar el papel y la representación de la mujer en las entidades cooperativistas y "equiparar la igualdad de oportunidades".



Así lo ha indicado el presidente de la federación extremeña, Ángel Pacheco, que apunta que el 22% de las socias de las cooperativas de la región son mujeres y que "solo" el 1,37% está representada en consejos rectores. Además, actualmente solo hay cuatro presidentas de cooperativas y 16 gerentes, ha incidido Pacheco que recuerda, no obstante, que hace unos años las cifras eran "muy inferiores".



"Aunque queda mucho trabajo por hacer, estamos en el camino", ha señalado en declaraciones a los medios en el transcurso de una jornada que ha tenido lugar en Cáceres organizada por la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España (Amcae), que ha contado también con la presencia de la presidenta nacional, Jerónima Bonafé.



Pacheco ha señalado que "poco a poco" la presencia de la mujer en el mundo de las cooperativas agrarias se va incrementando y, actualmente, en el el 90% hay mujeres socias, aunque no en todas, por lo que el trabajo es también de concienciación para incorporar a las que trabajan de forma individual y que se unan en cooperativas.



"El panorama está mal y es lento pero el salto cualitativo en cuanto a la participación de la mujer en los órganos de dirección de las cooperativas poco a poco se va incrementando", ha incidido el presidente que añade que "es un trabajo de mucho tiempo que tiene que ir calando y en los siguientes años se verá un resultado mucho más feacientemente".



Así, el papel de la mujer en el mundo rural y las oportunidades que ofrece la nueva reforma de la PAC y la incorporación de la mujer en el mundo cooperativo son algunos de los temas que se han tratado en estas jornadas de 'Garantía de sostenibilidad territorial y avance en el medio rural', que se han organizado coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer Rural.



Además de estas jornadas en las que se han analizado los problemas a los que se enfrentan los mujeres en el mundo rural, Amcae ha celebrado también su asamblea general en Cáceres. En la jornada ha participado la presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España (Amcae), Jerónima Bonafé, una entidad constituida en 2013 para "dar voz" a las mujeres socias de cooperativas a nivel nacional.



Bonafé ha destacado a Extremadura como un región "pionera" por su reciente Ley de Cooperativas que será la "única" que se ha modificado y se ha tenido en cuenta el valor de la mujer en el sector agrario y cooperativo. Se trata de un modelo normativo que se debería extrapolar a otras regiones, según ha defendido la presidenta de Amcae que aplaude a la región por "innovar" en este asunto.



"Si nos llenamos la boca de hacer políticas en favor de la mujer, si luego no vienen apoyadas desde actuaciones de leyes se hace muy difícil llevar a cabo", ha explicado Bonafé que apunta como un reto "fundamental" de la mujer rural su participación para luchar contra la despoblación.



Respecto a la Ley de Titularidad Compartida, la presidenta de Amcae ha pedido que se impulse y se haga una ley "lo más ágil posible", ya que cuestiones jurídicas y fiscales ha impedido que se aplique esta normativa.