Gutiérrez destaca que este curso será de "consolidación" sistema educativo extremeño

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha comparecido a petición propia en el pleno de la Asamblea de Extremadura para explicar cómo ha transcurrido el primer mes del nuevo curso escolar, y donde ha asegurado que “el curso 2019-2020 certifica la consolidación del sistema educativo extremeño”.

“Este curso certifica la consolidación del sistema educativo en el que venimos trabajando desde 2015 a través del incremento de la inversión y la recuperación y ampliación de derechos, tanto para los docentes, como para los alumnos y sus familias”.

La consejera ha recordado que este nuevo curso la Junta de Extremadura ha conseguido la recuperación de las 18 horas lectivas para los docentes de Secundaria y la puesta en marcha de la zoonificación para los llamamientos de interinos.

Además, tras los últimos procesos de oposiciones, se ha iniciado el curso con una tasa de interinidad del 15,7 por ciento, que son 4 puntos menos que el pasado.

Este curso 2019-2020 destaca, según Esther Gutiérrez, por la fuerte inversión en becas de libros y material escolar (8,2 millones de euros), así como por la instalación de desfibriladores en toda la red de centros educativos y porque se pondrá en marcha el Plan para la Igualdad de Género en el ámbito educativo. Además, este curso ha comenzado con 464 docentes más en las aulas de la región.

“Por tanto, el curso no comienza como uno más, sino como un curso con cambios y mejoras para todos los miembros de la comunidad educativa”, ha asegurado la consejera.

IMPULSO A LA FP DUAL

Esther Gutiérrez ha destacado el fuerte impulso que la Consejería ha dado a la Formación Profesional Dual, con la incorporación de 9 nuevos ciclos formativos: “se ha pasado de 10 ciclos de FP Dual, a 19. Esto es un salto muy importante, que se ha conseguido gracias a una fuerte labor de prospección”.

Los nuevos ciclos de formación combinada contarán con la colaboración de 30 empresas y cooperativas de la región.

Igualmente, este curso va a quedar totalmente implantada la figura de los prospectores de empresas de la FP Dual. Se trata de docentes que se van a distribuir en 8 zonas de la región para orientar al alumnado de FP, actualizar el Mapa de Empleabilidad de la FP, conocer las demandas de personal de las empresas de su zona y promover la implicación del tejido productivo en la FP Dual.

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Como ha recordado la consejera, este curso se va a consolidar el Plan de Educación Digital de Extremadura (INNOVATED), que engloba todos los programas educativos innovadores y modelos metodológicos que se aplican hoy día en Extremadura y que tienen que ver con las TIC.

De hecho, como ha explicado la consejera, la participación de los centros educativos y de los docentes extremeños se ha incrementado un 34 por ciento.

“Este año, el número de iniciativas innovadoras es de 940 (700 el curso pasado), es decir, en solo un año han crecido un 34 por ciento, lo que da muestras del interés creciente de los centros y del profesorado”, ha señalado Esther Gutiérrez.

También la consejera se ha referido al impulso y visibilidad que se va a dar a la robótica aplicada al uso educativo, con la primera Liga Extremeña de Robótica.

TURNO DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, la oposición --PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-- han coincidido en que el relato de la consejera no coincide con la opinión que estos partidos tienen de la situación de la enseñanza en el región.



Así, la diputada del PP, Pilar Pérez, ha indicado que escuchando la intervención de la consejera de Educación se le ha venido a la cabeza la canción 'Vamos a contar mentiras", ya que el relato de Gutiérrez "no se ajusta" a la realidad.



En esta línea, como ha defendido la 'popular', perder alumnos es un "lastre" para la comunidad y "no un logro", al tiempo que ha indicado que más profesores y menos alumnos no representa una "ecuación de éxito".



También ha afeado que la tasa de abandono educativo temprano en la región haya subido durante la gestión de Gutiérrez, a lo que ha añadido que el transporte escolar presta servicio "sin tener los contratos menores firmados".



Respecto a la enseñanza concertada, Pilar Pérez ha acusado a la Junta de querer "acabar" con ella, sobre todo si es religiosa, ha dicho, además de considerar que se apuesta poco por la formación profesional.



En el turno de Ciudadanos, el diputado David Salazar ha defendido que la realidad relatada por la consejera dista de la de los centros, en los que faltan docentes.



En esta línea, Salazar ha apostado por trabajar para que la educación en Extremadura sea gratuita de 0 a 3 años, ya que la educación es "motor de nivelación social y garante de igualdad", así como por la gratuidad total de los libros de texto.



También ha considerado necesario apostar por la "equidad", por lo que ha considerado que es fundamental destinar más recursos en el aula para los alumnos con necesidades especiales y dificultades en el aprendizaje.



Asimismo, ha invitado a la consejera de Educación a hacer la educación más atractiva para los jóvenes y sus familias, además de apostar por una formación profesional dual, a lo que ha añadido que la educación debería ser el "motor de la agenda del cambio" del PSOE.



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha expresado que su grupo no tiene la misma percepción del inicio del curso que la expresada por la consejera.



De esta forma, ha criticado que las obras en los centros coinciden con el inicio del curso y que faltan especialistas para atender la diversidad, además de detenerse en la "mala calidad" de las comidas en los comedores escolares o en que los interinos se incorporan tarde.



En su opinión, estos factores son consecuencia de las políticas de inversión social, que se han visto reducidas, ante lo que ha dicho que sin recursos y sin inversiones se carga el futuro de la educación en las plantillas.



De la misma manera, ha apostado Macías por la inversión en la enseñanza pública, que debe ser la "prioridad" del Ejecutivo regional frente a la privada concertada.



Finalmente, la diputada del PSOE Piedad Álvarez ha dicho que venía a la comparecencia con afán constructivista y no con "ganas de guerra", pero ha dicho que no se puede resistir a contestar a la oposición "como se merece".



En esta línea, ha apuntado que en la legislatura presidida por el 'popular' José Antonio Monago, que ha calificado como "cuatrienio negro", ella estaba en las aulas sin los compañeros interinos, sin cubrir las bajas por maternidad o enfermedad y sin transporte escolar para los alumnos de enseñanzas postobligatorias.



Por ello, ha considerado una "broma macabra" para los docentes que sufrieron los recortes en época del PP que esté partido dé "lecciones" en este sentido, a lo que ha añadido que, gracias a la voluntad popular de los extremeños, la pasada legislatura fue en la que se recuperaron algunos de los derechos hurtados en materia educativa, aunque ha añadido que, evidentemente, "todo es mejorable" y para ello estará el PSOE.