Fragoso no seguirá en Diputación Badajoz y renunciará a sueldo alcalde si es senador

El alcalde de Badajoz y cabeza de lista del PP al Senado por la provincia de Badajoz en las elecciones generales del 10 de noviembre, Francisco Javier Fragoso, ha anunciado que no seguirá como diputado en la Diputación de Badajoz y que renunciará a su sueldo como primer edil de la capital pacense si es elegido senador en la Cámara Alta.



"Voy a ser alcalde de la ciudad hasta el último día que me he comprometido con los ciudadanos y que me he comprometido a través del pacto que tengo firmado con Ciudadanos, yo creo que los ciudadanos de Badajoz son mi prioridad y jamás cambiaría ninguna opción política por la responsabilidad que tengo con ello", ha señalado Fragoso, a preguntas de los periodistas por si, en el caso de ser senador, compatibilizará dicho cargo con la Alcaldía y la Diputación.



Seguidamente, ha hecho hincapié en que tiene el "compromiso" de que la ciudad siga avanzando, transformándose y siendo "líder y modelo como lo está siendo en los últimos años" en distintos aspectos como sostenibilidad, así como que "sin duda" y como ya hiciera en su momento cuando llegó a la Alcaldía de la ciudad "no" deberá "seguir en la diputación porque eso sí que sería absolutamente imposible de compatibilizar tantos cargos con las mismas responsabilidades", ha reconocido.



Así lo ha anunciado en una rueda de prensa este miércoles en la que, acompañado del número 1 del PP al Congreso por Badajoz, Víctor Píriz, han presentado la campaña de los 'populares' de cara a los próximos comicios, que según ha avanzado Píriz será "en positivo" y durante la misma se "patearán" y "recorrerán" la provincia pacense "pegados" a los ciudadanos para escuchar sus necesidades, problemas y solicitudes.



