El PP pide a la Junta que agilice los procesos de selección pendientes

El portavoz de Administración Pública del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Juan Luis Rodríguez Campos, ha pedido a la Junta que agilice procesos de selección de empleo público que según ha dicho se encuentran pendientes de resolver en la comunidad.



Así, solicita en concreto que se agilice el proceso de 153 plazas totales en el cuerpo de técnico, auxiliar y auxiliar administrativo cuyo anuncio de convocatoria fue publicado, según ha apuntado, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) el 8 de octubre de 2018, y del que --ha afirmado-- los 9.000 extremeños que formalizaron su participación en las pruebas "hoy un año después no tienen ni idea de cuándo van poder celebrar el primer examen".



Esta circunstancia, que según ha dicho, "no" es nueva, toda vez que en las "últimas" publicaciones en el DOE "se están terminando de resolver ahora procesos selectivos que se convocaron en 2017", hace pensar al PP que el presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, pudiera estar considerando a los opositores en la comunidad como "mercancía electoral".



Así, en rueda de prensa este miércoles en Mérida, Rodríguez Campos ha exigido a Vara que acabe con el "olvido" de los opositores extremeños del proceso convocado en octubre de 2018 y que "de una vez por todas alguien en la Junta se desperece y por fin se acuerde de que hay 10.000 paisanos esperando a que pongan una fecha de examen".



"Cualquier opositor y detrás de cualquier opositor hay un proyecto de vida que parece que la Junta no tiene en consideración a la hora de resolver un proceso selectivo con la celeridad que los opositores exigen", ha subrayado el diputado del PP, quien ha pedido también a Fernández Vara que cumpla con sus "compromisos" electorales sobre oposiciones.



COMPROMISOS ELECTORALES



En concreto, ha solicitado al PSOE que "cumpla con los compromisos que ellos mismos se dan en sus programas electorales", después de que en 2015 en el programa de Vara "se exigió a sí mismo fijar un calendario de celebración de los procesos" y en 2019 "se compromete a agilizar los procesos de oposiciones para el acceso al empleo público".



En este punto, ha exigido a Vara que establezca "de una vez por todas" un calendario "cierto" de oposiciones que fije el inicio, la fecha de los exámenes y el final de los procesos selectivos de empleo público, y que éste "ocupe el menor tiempo posible", tanto para que los opositores puedan afrontar sus "expectativas de proyectos vitales", como para que los que obtengan plazas puedan empezar a trabajar "cuanto antes" para "solucionarle los problemas a los extremeños".



"Esperamos que el motivo de aquel anuncio en octubre del 2018 no fuera un anuncio puramente electoral" y que los opositores no hayan sido considerados "mercancía electoral", ha aseverado el 'popular', quien ha reclamado una "respuesta" de Vara diciéndole a estos extremeños "cuándo por fin van a poder examinarse y cuándo por fin van a poder terminar estos procesos selectivos".