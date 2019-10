La oposición critica el método para eliminar la limitación de mandatos

Ep.



Los grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura --PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-- han criticado que la eliminación de la limitación de mandatos del presidente de la Junta se vaya a tramitar por lectura única, mientras que el PSOE ha defendido que la modificación que se aprobará gracias a su mayoría absoluta se circunscribe a un solo artículo.



Tras la reunión de la Junta de Portavoces, la oposición ha manifestado su oposición a la tramitación por lectura única de la propuesta de ley socialista ya que, en su opinión, les hurta la posibilidad de introducir enmiendas, mientras que el PSOE ha defendido que estas formaciones podrán participar en el debate durante la sesión plenaria de este jueves, 10 de octubre.



Así, en rueda de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha defendido que su grupo entiende que la modificación anterior que se hizo del Estatuto de los Cargos Públicos del Gobierno y de la Administración se hizo de una manera "chapucera", ya que los gobiernos regionales no tienen competencia para ello, algo que hizo constar el Consejo Consultivo, ha dicho.



De esta manera, como ha indicado el PP llevó a cabo el cambio en 2014 para "disfrazar los recortes" y las "tragedias" que se vivían en las casas de los extremeños y para tapar lo que estaba ocurriendo en la sociedad regional.



Frente a ello, el PSOE, ha insistido, vuelve a traer una nueva modificación que elimina la limitación de los mandatos del presidente de la Junta para centrar el debate en las "cosas importantes" y no desviar la atención a un "gobierno en funciones o en la sombra", que es la "tentación" de la oposición, ha asegurado.



"El PSOE lo que quiere hacer es poner en el centro de las políticas a los extremeños y a las extremeñas, y aquellos que pretenden con este debate volver a hacer cortinas de humo y enredarse para no hablar de lo verdaderamente importante desde luego con el Grupo Parlamentario Socialista no van a contar", ha apuntado.



EL PP CRITICA EL "EJERCICIO DE ABUSO" DEL PSOE



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha indicado que en muchos años de trayectoria parlamentaria no ha visto tal "ejercicio de abuso" e "imposición" del "rodillo de la mayoría absoluta" del PSOE.



De esta forma, se ha preguntado que si esa va a ser la tónica en lo que resta de legislatura, toda vez que la modificación es de "calado" y el Grupo Socialista quiere "despachar" el asunto "rápido".



Así, ha criticado que se ha pasado en campaña de decir que iba a ser la última legislatura de Guillermo Fernández Vara como presidente a tramitar este cambio "por la puerta de atrás" y ha dicho que lo presenta el PSOE porque le "da vergüenza presentarla al gobierno".



Por ello, ha lamentado que el procedimiento de lectura única represente un "atropello legislativo sin precedente" a la posición de los grupos, que han pedido al PSOE que reconsidere su postura, ya que, como ha dicho, no sabe "cómo no se le cae la cara de vergüenza".



En turno del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, su portavoz, Cayetano Polo, ha mostrado su "preocupación" por, en los pocos meses que se lleva de legislatura, la forma de entender la actividad parlamentaria que tiene el PSOE.



En esta línea, ha mostrado su pesar por la posibilidad de que se abuse del procedimiento de lectura única en temas tan importantes como es acabar con la limitación de mandatos del presidente de la Junta, ya que usando el "rodillo socialista" se "impide" la participación de los grupos.



Además, Polo ha considerado que, con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista tiene unas prioridades que están "muy alejadas" de las de los extremeños, a lo que ha añadido que "bastantes problemas" tienen ya como para "perder el tiempo en el parlamento con cuestiones que solo afectan al PSOE".



De esta forma, ha abundado en que no se puede hacer un uso "tan partidista" de las instituciones o utilizar a la Asamblea para "solventar problemas internos", por lo que Ciudadanos quiere que ésta sea la última vez que se use el procedimiento de lectura única para determinadas cuestiones, ya que ha recordado que se utilizar solo en cuestiones excepcionales.



Finalmente, la presidenta de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha criticado la "ley del mandato vitalicio" para "perpetuar a Vara en el cargo el tiempo que haga falta" que será abordada en el pleno de la Asamblea del próximo jueves, a propuesta del Grupo Socialista.



Tras lamentar que el PSOE ha decidido que ésta sea la primera ley que registra en esta legislatura en la Cámara legislativa regional, ha incidido en que la misma "no viene a mejorar la vida de los extremeños" sino "a cerrar la herida que pueda producir abrir el melón de la sucesión de Vara en el liderazgo del PSOE".



De Miguel también ha considerado "un abuso absoluto" de la mayoría absoluta del PSOE tratar esta propuesta "de esta manera", como lectura única, y "cortando" a los grupos de la oposición la posibilidad de aportar.



Además, entiende que los socialistas "se han burlado" de los trámites parlamentarios, "presentándolo a través del PSOE sabiendo que así se eliminaban ciertos trámites y se agiliza más", para hacer con ello que la supresión de la limitación de mandatos "pase de tapadillo, por la puerta de atrás".