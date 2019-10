Irene de Miguel entrega al ministro de Agricultura una botella de cava extremeño

Ep

La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha entregado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una botella de cava extremeño para que vea "el tremendo potencial" de este producto "de alta calidad".



De Miguel le ha entregado esta botella de cava tras un desayuno informativo en el que el ministro ha participado en la localidad pacense de Zafra con motivo de la Feria Internacional Ganadera, acompañado del presidente de la Junta de Extremadura.

Para la diputada de Unidas por Extremadura, es una "injusticia" que en una Denominación de Origen de carácter supraautonómico sea un Consejo Regulador, que "tiene intereses de una parte", el que decida si se expande o no el número de hectáreas de cava.



De Miguel ha sostenido al respecto que el Ministerio debería asumir "de nuevo" esa competencia y "no dejar abandonados al sector del cava extremeño", de ahí la decisión de entregar la botella de cava extremeño al ministro para que pueda probarlo.



Posteriormente, en declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz de Unidas Por Extremadura ha destacado que en este desayuno con el ministro le hubiera gustado escuchar un "mayor compromiso" al ministro "con los problemas de Extremadura" y que hubiera defendido la ampliación de la Ley de cadena alimentaria para evitar que haya esos diferenciales "tan descabellados" entre los precios de venta y los precios al productor.



En ese sentido, De Miguel ha abogado por hacer como otros países como Francia, impulsando un precio mínimo en función de los costes de producción.



También le hubiera gustado escuchar a Luis Planas "no solo hablar de las medidas que va a poner en marcha sobre la sequía ahora" que se está viviendo, sino las que va a poner para mitigar los efectos del cambio climático que se ven y se está sufriendo año tras año, defendiendo que, "necesitamos prevenir más que poner solamente parches y parches".



Finalmente y en relación a la Feria Internacional de la Ganadería, Irene de Miguel la ha definido como una de las ferias con mayor importancia nacional e internacional y ha planteado que se empiece a plantear "de nuevo" la reapertura de unos mataderos comarcales que daban servicio a los ganaderos, "a esa ganadería familiar y profesional que necesita vender sus productos en la cercanía para adquirir mayor valor añadido".

También, ha resaltado que "necesitamos entender también la posibilidad que pueden ofertar los mataderos móviles en la finca y avanzar hacia nuevos modelos que faciliten la actividad ganadera, porque sin ella la dehesa se muere y también se mueren nuestros pueblos"..