Monago pide a Pedro Sánchez que "se acuerde" de los extremeños

Ep/Rd

El líder del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se "acuerde de los extremeños de cara al futuro" y "no" sólo cuando hay elecciones, así como que por ejemplo trate de "acelerar" el tren en la región.



Concretamente, ante la visita que tiene prevista el Presidente del Gobierno en funciones, el próximo jueves a la FIG de Zafra, ha recalcado que hay temas "importantes" para los extremeños como la sequía, la financiación autonómica, el tren o la despoblación, entre otros, que requieren actuaciones más allá de la "preocupación" del socialista Guillermo Fernández Vara, de "derogar" la limitación de mandatos del presidente autonómico.



Además, ha recordado que los "socialistas" deberían decirle a Sánchez "algunos mensajes" como que el cava extremeño "queda en manos" de un grupo de agricultores de Cataluña que van a decidir sobre la cantidad que se puede producir.

Para Monago, "lo que ha hecho el Señor Sánchez es quitarle las competencias a un ministerio y dárselo a una Comunidad Autónoma como parte del peaje al que estamos acostumbrados con demasiada frecuencia", ciritcando que la cantidad de cava que se pueda producir en el resto de España, se decida en "Villafranca del Penedés", por lo que ha instado a Sánchez a preocuparse por la situación agrícola y ganadera de la región, ya que va a asistir a una feria de esta índole.



El líder del PP regional cree que se debe "recordar a Sánchez si no se lo recuerda Fernández Vara es la sequía que está azotando los intereses de los agricultores y ganaderos extremeños", exigiendo que presente un plan de "medidas" y no de "promesas", para paliar estos problemas, mientras ha insistido en que "hablar de los pueblos y la despoblación está muy bien", pero hay que "ayudar" a la gente.

Junto con ello, Monago ha cuestionado si el Gobierno de España "ha soltado ya", los 220 millones que le pertenecen a Extremadura, ya que se está "asistiendo" a una forma nueva de solucionar los problemas a través del "rasca rasca", a lo que ha dicho que ese dinero es "necesario" para cubrir servicios sociales.

Y, se ha referido al Plan de Empleo, que mientras gobernaba Mariano Rajoy, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, "estaba todo el día" pidiendo, por lo tanto, ahora que está Sánchez, seguro llega con un "chorro de millones".



A este respecto, ha puntualizado que "lo que a Vara no le puede preocupar esta cuestión cuando está tu adversario y cuando está tu compañero olvidarte de un Plan de Empleo y mira que hubo mociones el Ayuntamiento".



En esta línea, el líder del PP autonómico ha señalado que estos temas son "importantes" en la región, y ha hecho referencia al nuevo lema de campaña del PSOE en el que se puede leer 'Ahora Gobierno, Ahora España', a lo que ha respondido que en realidad lo que hacen los socialistas es "ahora menos España".



"TREN DIGNO"



Por otro lado, José Antonio Monago, ha recalado en el "tren digno", para recordar que "no se ha mencionado" en el día de Extremadura, por lo que ha asegurado que según Vara "iba a funcionar en 2019", y ahora "se retrasa un año".



De tal manera, ha pedido que la visita de Pedro Sánchez a Extremadura sirva para "acelerar" este tema, por lo que Monago ha asegurado que "se conforma" con que el tren extremeño vaya igual que el arco Mediterráneo, donde ya se han invertido 1.300 millones de euros.



"El otro día el presidente de ADIF ha sacado pecho con los más de 1.300 millones que se han invertido en el tren Mediterráneo, que era el 30 por ciento del presupuesto del Ministerio de Fomento", ha dicho Monago.



En esta línea, ha afirmado que el presidente de Adif ha "escupido" a Extremadura, cuando ha asegurado que "habría que dejar el modelo radial" y empezar a realizar un modelo circular, a lo que Monago ha insistido en que "acabe ya con Extremadura".



Además, ha señalado que "los ministros no pueden ser nacionalistas" y no puede ser que se acelere un tren porque Ábalos es valenciano, por lo que ha dicho que entonces es un "nacionalista disfrazado de Gobierno de España".



"Porque el señor Ábalos es de la Comunidad Valenciana y él se reúne allí con los empresarios y le aceleran la ejecución", ha afirmado Monago, quien ha asegurado que si hay una comunidad a la que le hace falta el tren es a Extremadura.



Por su parte, ha admitido que en Extremadura solo hay "retrasos", algo que achaca a una "falta de reivindicación", que hace que se "degrade" mucho más de lo que ya ha hecho.



Asimismo, Monago ha dicho que "más adelante" se dirá que es por la falta de gobierno y se retrasará la fecha a 2021, y "volverá la burra al trigo con la misma historia"; en este sentido, ha ironizado asegurando que a Vara lo que le interesa es "la derogación de los mandatos de la Junta de Extremadura".



Ante preguntas de los medios de comunicación sobre la manifestación por el tren, Monago ha dicho que esa reivindicación hay que hacerla "todos unidos" en Madrid, y ha admitido que no se puede "esconder" a la ciudadanía en Cáceres como pasó el "año pasado".



"Vara ha dicho tararí que te vi", ha asegurado Monago, quien ha indicado que el presidente de Extremadura asistió a la primera de ellas, y ya a la tercera "se ha enfriado el tema".



De este modo, ha insistido en que a la Junta se le "ha olvidado" en el día de Extremadura pedir por un "tren digno", y ha afirmado que los problemas "siguen" porque se va retrasando su ejecución.



Al respecto, Monago ha indicado que "con todo su respeto", él no forma parte de "los coros y danzas de Fernández Vara", por lo que "no va a ir" a "bailarle a su son", aunque ha asegurado que es un tema que habría que reivindicar en Madrid.



"ALTURA DE MIRAS"



Por otro lado, Monago ha sido preguntado por los medios de comunicación acerca de unas declaraciones que realizó el domingo en Plasencia donde aseguraba que Ciudadanos debe realizar con el PP una "altura de miras" para que "sumen" de cara a las próximas elecciones del 10-N.



Ante esto, Monago ha indicado que a Sánchez le quedan "horas" para presentar la lista de coalición entre los partidos políticos, por lo que ha señalado que cuando esto sucede las agrupaciones tienen que "ceder".



"Al final la suma por la Ley D'Hont hace que la resultante sea por todas las partes, algo que saben muy bien en la izquierda ya que van en coalición", ha señalado Monago.



De este modo, ha asegurado que Pedro Sánchez y Errejón "van juntos", aunque no se ha hecho público, pero "sí" que Íñigo Errejón ha indicado que con él no hubiera sucedido lo que ha pasado con Iglesias.



"No lo digo esto como crítica ya que la izquierda puede hacer los aglomerados como le dé la gana, pero es cierto que al final la suma te da más escaños", ha declarado Monago.



En este sentido, ha afirmado que si Ciudadanos y PP hubieran ido juntos en muchas listas, los resultados habrían sido "diferentes", ya que según ha dicho Monago, los votos de Vox fueron para el PSOE.



José Antonio Monago, ha admitido ante los periodistas que "no se presenta" él a las elecciones del 10-N, pero "como si lo hiciera", de tal modo, que ha asegurado que "van a mejorarse mucho" los resultados en Extremadura aunque "hay que trabajar porque las urnas las llenan los votos".



Al respecto, ha dicho que las elecciones "las carga el diablo", porque las preferencias de los electores van cambiando "día a día" según lo que sucede en el panorama político, por lo que ha señalado que hay que ser "muy prudente".