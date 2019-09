Unidas por Extremadura ve "un error" el abandono en Podemos Murcia

Ep.



La presidenta de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha considerado este viernes que es "un error" el abandono de la dirección de Podemos Murcia para liderar el partido de Íñigo Errejón en dicha región, porque cree que "ahora" deben "demostrar la unión de todas las fuerzas políticas frente al bipartidismo".



"Me ha sorprendido la noticia y me entristece personalmente porque además tengo bastante aprecio a algunas personas de la región de Murcia que forman parte de la Asamblea murciana", ha manifestado De Miguel, quien ha añadido que, aunque "es legítimo lo que han hecho, que han decidido irse con otra formación política", ella cree que "es un error".



Preguntada por este asunto durante una rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Mérida, ha apuntado que esta decisión de la dirección de la formación 'morada' en Murcia es "absolutamente un error" porque "precisamente ahora" deben "demostrar la unión de todas las fuerzas políticas frente al bipartidismo".



De Miguel ha resaltado que en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre "nos jugamos muchísimo", que es, ha explicado, que "en la próxima recesión económica que se viene los recortes se hagan por arriba y no por abajo".



"Y la división de los partidos de izquierdas lo único que hace es llamar al absentismo, a la desmovilización de la gente que realmente quiere un gobierno de progreso y que quiere que se solucionen los problemas de la gente", ha espetado.



A este respecto, la líder de Podemos en Extremadura, ha indicado que "ahora" que deberían "estar más unidos que nunca contra el bipartidismo" porque en las próximas elecciones lo que se juega es "básicamente la restauración del régimen del 78" -ha considerado-, "en vez de eso" los compañeros "están planteando la división".



Además, Irene de Miguel ha resaltado que "ahora más que nunca" deberían "abandonar los intereses partidistas" y centrarse "en los intereses de la gente".



CONFLUENCIA AUTONÓMICA "SIGUE POR BUEN CAMINO"



Por otra parte, preguntada por si en las elecciones del 10 de noviembre en Podemos Extremadura van a concurrir con Equo, De Miguel ha señalado que este sábado se celebrará Consejo Ciudadano Estatal donde les explicarán "cómo está ahora mismo el estado de la confluencia" con dicha formación.



Además, ha añadido que el próximo domingo se celebrará Consejo Ciudadano Autonómico de Extremadura, por lo que la próxima semana podrán informar "algo más" al respecto.



"De todas maneras, pase lo que pase a nivel estatal, la confluencia autonómica sigue por buen camino, nosotros estamos generando aquí un espacio autonómico fuerte, plural, diverso; y seguimos unidos en nuestra diversidad", ha concluido.