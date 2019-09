La Junta propone nuevo consenso político para reclamar un reparto equitativo del déficit

Rd./Ep.

La vicepresidenta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha instado este jueves a los grupos parlamentarios a "sentar las bases" de un nuevo consenso en torno a la estabilidad presupuestaria, para reclamar "un reparto equitativo" del objetivo de déficit, que tenga como base "la defensa de los intereses de los extremeños y devuelva a la disputa política sobre esta materia la lealtad y sensatez de las que hoy carece".

Así lo ha expresado en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, en el que Blanco-Morales ha comparecido para explicar la evolución del déficit en la región desde 2008 hasta la actualidad, una cuestión que ha sido debatida por el Parlamento extremeño en tres ocasiones en las últimas tres semanas.

Y es que considera que un consenso en esta materia debe incidir en la flexibilización en el tiempo y en la equidad en el reparto de los objetivos de estabilidad, en la necesidad de que se ejecuten las inversiones extraordinarias y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Estatuto de Autonomía, y que conllevan transferencias financieras del Estado a Extremadura.

En cuanto a la evolución de este indicador, Blanco-Morales ha señalado que el déficit extremeño fue de 1,17% (2008), 1,78% (2009), 2,45% (2010) y del 4,57% (2011). En este último ejercicio presupuestario de 2011, y a fecha de junio, el indicador se situó en el 2,7%, por lo que el incremento hasta la cifra definitiva fue responsabilidad del nuevo ejecutivo autonómico.

Además, tal y como ha subrayado, durante la posterior legislatura, entre 2011-2015, Extremadura cumplió con el objetivo marcado por el Gobierno central en 2012 y 2013, según informa la Administración autonómica en una nota de prensa.

Esto fue fruto, por un lado, de los ingresos extraordinarios recibidos por el Impuesto Bancario (240 millones de euros) y por la sentencia sobre los gastos derivados del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), 28 millones de euros.

Y, por el otro, consecuencia de los recortes ejecutados en políticas sociales, como la reducción de los puntos de atención continuada, el ahorro en las retribuciones de los interinos, la congelación de las oposiciones de docentes, la reducción de las ayudas a la dependencia, las familias o las becas de libros y material escolar, entre otras cuestiones. Sin embargo, "los incumplimientos volvieron a registrarse" en los dos ejercicios posteriores.

Ya en 2015, cuando se produjo el cambio de Ejecutivo regional, Extremadura ya sobrepasaba el objetivo de estabilidad marcado por el Estado, 0,9 frente al 0,7% establecido, situación que obligó a presentar un Plan Económico-Financiero para corregir la desviación, y la posibilidad por parte del Ministerio de Hacienda de intervenir las cuentas regionales.

Entre 2016 y 2017, la titular de Hacienda ha explicado que Extremadura habría estado muy cerca de cumplir el objetivo de déficit si no se hubiesen dado tres circunstancias: la sentencia del Tribunal Constitucional por la deuda de las eléctricas (un 0,3% sobre el déficit), la imposibilidad de certificación de Fondos FEDER (0,6%) y el incumplimiento del Protocolo firmado el 2 de diciembre de 2015 con el Gobierno central (0,2%).

Un cumplimiento que sí se produjo en 2018, cuando Extremadura alcanzó la estabilidad presupuestaria, lo que significa la reducción de 465 millones acumulados en 2015, un 2,64% del PIB regional, y cumplió con todos los indicadores fijados por el Gobierno central: déficit, deuda, regla de gasto y pago a proveedores.

Por todo ello, la vicepresidenta extremeña ha mantenido el compromiso de este Gobierno con la estabilidad presupuestaria "sin descuadrar la vida de la gente", y cuya ejecución está supeditada a la realidad económica y financiera de Extremadura. En este sentido, ha reclamado un Plan de Consolidación Fiscal en España, ya que la Comunidad extremeña "tiene un problema de rentas, antes que de ingresos", ha sentenciado.



EL PP CREE QUE "NO" HAY "PLAN" DE LA JUNTA



Por su parte, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha pedido que se aclare la situación de déficit económico que sufren --dice-- las cuentas de la Junta, después de que "en seis meses (la región) ha pasado de equilibrio financiero a tener el mayor déficit de todas las CCAA", lo que evidencia a su juicio un "rápido deterioro" de las cuentas autonómicas.



Tras afirmar, así, que "Extremadura está en estos momentos en estado de excepción en materia de cuentas", y ha pedido que la Junta reconozca "el problema" y adopte "medidas correctoras" porque, además, "la situación económica va a empeorar", toda vez que "la desaceleración económica ya es una realidad" en España y existe un "notable freno al crecimiento".



El 'popular' ha incidido así a la Junta en que "es necesario reaccionar, tomar medidas para reconducir la situación porque la situación es mala y vienen curvas".



Al mismo tiempo, ha alertado de que si la Administración no cumple en materia de déficit ello "significa pobreza" y se traduce en "recortar el gasto" y, en consecuencia, en "ralentizar la economía"; y ha considerado que en esta materia la Junta "no tiene un plan".



De igual manera, ha lamentado el "silencio cómplice" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante el "chantaje fiscal" al que el Gobierno central del PSOE, ha dicho, mantiene hacia las CCAA en materia de entregas a cuenta.



En la misma línea, Hernández Carrón ha advertido también de que la Junta "tiró con pólvora al rey" al elaborar un presupuesto para 2019 con cifras "ficticias".



EL PSOE DESTACA EL CUMPLIMIENTO



Igualmente, el diputado del PSOE Jorge Amado ha destacado que la Junta "ha cumplido con todos los parámetros de estabilidad presupuestaria" en 2018, así como que ha logrado que el déficit que "dejó" el PP cuando gobernó en Extremadura "se ha reducido en 465 millones de euros" y "sin recortar un céntimo en políticas básicas".



Así, ha incidido en que el PSOE en la comunidad ha trabajado para "recuperar la dignidad y la calidad de los servicios públicos abandonados por la derecha", así como que "ha aliviado la carga fiscal a las familias más vulnerables".



"Los extremeños saben que cuentan con un gobierno de fiar, serio y riguroso", ha espetado el diputado socialista, quien ha criticado por el contrario --en alusión al PP-- a los que "causaron una ruina social" en Extremadura durante su época de gobierno en la región.



En este punto, Amado ha pedido a los 'populares' que hagan "autocrítica" y "asuman responsabilidades" después de haber "incumplido con todos los parámetros" cuando gobernaron en Extremadura.



Al mismo tiempo, ha criticado la "deslealtad" del PP al "no" facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, dentro de una "triste estrategia partidista".



CIUDADANOS PIDE "RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"



A su vez, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha criticado el "perjuicio" para las CCAA por el hecho de que el Gobierno central "no" haya concedido aún --por "puro electoralismo"-- las entregas a cuentas por financiación autonómica.



Al mismo tiempo, Casares ha preguntado si se asumirán "responsabilidades políticas" en la Junta de Extremadura se la región incumple la regla de gasto.



PODEMOS TEME QUE LLEGUEN "RECORTES"



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha considerado que la Junta debería admitir que "viene una nueva recesión económica" y "un momento económico difícil", y ha advertido de que la situación "pilla otras vez vulnerable" a la comunidad.



Igualmente, ha mostrado su "temor" de que en el presupuesto que la Junta presentará para 2020 se introduzcan "recortes" para cuadrar cuentas, ha dicho, y aplicando para ello la "mayoría absoluta" con la que cuenta el PSOE en la Asamblea.