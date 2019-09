Extremadura erradica el contrabando de cajetillas de cigarros

Ep.

El contrabando de cajetillas de cigarrillos se ha reducido "drásticamente" en el primer semestre del 2019 en Extremadura, hasta "desaparecer" en la región, aunque el contrabando de hoja de tabaco picado continúa, según las cifras referidas a la región por la última Encuesta de Paquetes Vacíos que realiza la consultora Ipsos dos veces al año.



Así lo ha destacado este martes en rueda de prensa la directora de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, Rocío Ingelmo, quien ha indicado que existe una caída en el contrabando de cajetillas de cigarrillos en la comunidad extremeña, algo que ha calificado como "buena noticia".



En todo caso, ha matizado que Extremadura presenta un problema "muy específico" con el contrabando de hoja de tabaco picado, por lo que "no" supone una "erradicación total" del comercio ilícito, tal y como se sabe a través de la información proporcionada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria.



Al respecto, ha añadido que la hoja de tabaco picado no es objeto de análisis en la Encuesta de Paquetes Vacíos de IPSOS, por lo que no existen estimaciones sobre este segmento.



Ante preguntas de los medios de comunicación, Rocío Ingelmo ha declarado que las condiciones sanitarias del tabaco ilícito "no son las correctas", debido a la manera en la que se transporta y a la ausencia de controles para determinar por ejemplo, sus ingredientes.



De este modo, ha animado a los productores de tabaco en Extremadura a moverse en el "cauce legal" y a no "perjudicar" la reputación de la zona y los otros agricultores, ya que se hace un "gran esfuerzo" tanto por parte del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, como por la Administración, ha dicho.



Por lo que ha señalado, que el "principal problema" en la región es el "menudeo", ya que los agricultores del tabaco venden su productos a compradores que no van a dedicarse al "curso legal", y ha añadido que las hojas de tabaco picado de contrabando que han sido incautadas "no" tenían su origen en Extremadura.



Frente a este tipo de prácticas, Ingelmo ha informado de que existe una app bajo el nombre 'No Contrabando', donde se puede denunciar por parte de expendedores y de la ciudadanía en general, lugares que están siendo ubicación de venta de tabaco ilegal.



Concretamente, en Extremadura se han registrado a fecha de enero de 2019 un total de 22 denuncias, lo que supone un 2,77 por ciento, frente a las 40 denuncias realizadas en 2018, que supusieron un 3,82 por ciento.



AUMENTO DE VENTAS



"Hace seis meses las cifras estaban en torno a un 7 por ciento y ahora están a 0", ha declarado Rocío Ingelmo sobre el contrabando de cajetillas, quien ha responsabilizado esta baja entre otras cuestiones, al decreto de trazabilidad aprobado por la Junta de Extremadura.



Además, ha afirmado que la venta de tabaco en estancos tanto en la provincia de Cáceres como en Badajoz ha crecido, lo que supone que "el consumidor está volviendo al estanco", ya que se ha aumentado la adquisición de estos productos un 2 por ciento en cajetilla y un 7,4 por ciento en picadura.



En este sentido, ha añadido que las "ventas legales" crecen en Extremadura más que la media nacional, algo que anima a ser "más optimista".



V CONGRESO FRENTE AL CONTRABANDO



Por otro lado, el V Congreso Frente al Contrabando organizado por Altadis, se realizará el próximo 3 de octubre en Mérida, con el objetivo de visibilizar la labor tabacalera en la región, una de las zonas "más importantes" del tabaco en España.



En concreto, esta cita se celebrará en el Palacio de Congresos de Mérida y será clausurada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.



El evento congregará a representantes de diferentes instituciones que participan en la lucha frente al contrabando y contará con la presencia mayoritaria de estanqueros y productores del tabaco.



Con motivo de esta celebración, Altadis está llevando a cabo una campaña de concienciación bajo el lema 'Alzamos la voz', que puede verse en soportes de publicidad exterior como mupis, marquesinas y autobuses de la ciudad de Mérida.



Al respecto, también dentro de la campaña se ha preparado un videoclip bajo el título 'Yo alzaré mi voz' con el objetivo de ser difundido a través de las redes sociales y los medios de comunicación, de forma más lúdica y entretenida.



Por su parte, Rocío Ingelmo ha indicado que la calidad del tabaco en Extremadura es "admirada globalmente"; por lo que ha señalado que Altadis quiere seguir manteniendo el compromiso con los extremeños y con el tabaco en la región, aunque ha asegurado que "no puede saber con garantía lo que se va a hacer en los próximos años".



Además, ha manifestado que "lamentablemente el contrabando sigue siendo una realidad en España", por lo que aunque los datos registrados en el último semestre en Extremadura invitan "cierta tranquilidad", hay que "seguir trabajando" para reducir drásticamente la tasa de contrabando de hoja de tabaco picado.