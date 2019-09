Ciclistas, patinetes y peatones también deben cumplir las normas de circulación

Ep.



El fiscal de Sala del Tribunal Supremo, coordinador de Tráfico y Seguridad Vial, Bartolomé Vargas Cabrero, ha advertido este martes de que ciclistas, patinadores y peatones también deben cumplir las normas de circulación, y ha resaltado la "necesidad" de que se apliquen estas normas a "todos" para conseguir una buena movilidad por las ciudades.



Vargas considera que sin la aplicación de las normas no hay circulación posible en la ciudad y en las carreteras, por lo que es imprescindible de cara a diseñar los planes de movilidad, que se vigile el cumplimiento de las leyes porque "es un beneficio para todos".



Así, tanto ciclistas como patinadores deben atender a las señales, las preferencias de paso, los adelantamientos, no circular por zonas peatonales, atajar las deficiencias de sus vehículos de movilidad, etc.



"La clave de la convivencia en la ciudad es que todos los usuarios de la vía pública estén sometidos a las normas y las cumplan, porque sin normas no hay convivencia, en general, y tampoco en la sociedad circulante viaria de las ciudades ni de las carreteras", ha señalado tras mantener en Cáceres una reunión con responsables de las policías locales de las principales ciudades extremeñas, así como representantes de tráfico y de la Guardia Civil.



Vargas ha recordado las pautas que tienen las policías locales sobre la aplicación de la ley y ha destacado la relevancia de incrementar los controles de velocidad, alcohol y drogas, ya que se ha detectado un incremento del consumo de drogas en la conducción. "Es un fenómeno en progresión que hay que atajar", ha subrayado.



REDOBLAR EFECTOS



Por ello, se "redoblarán" los efectos en esta materia y, sobre todo, se pondrá el foco en el consumo de cannabis ya que, según ha señalado el fiscal, "hay un completo desconocimiento de sus efectos en la conducción". "Se impulsará un mayor control del consumo de drogas porque eso salva vidas", ha subrayado.



De esta forma aboga también por planes de educación y de formación para conductores de automóviles, motoristas, ciclistas y patinadores porque "es clave" no solo sancionar, sino "educar" para prevenir estas conductas, por eso la sanción no debe cuestionarse porque va unida a una explicación al ciudadano para que tome conciencia y corrija su actitud.



En esta línea, el fiscal considera que la sanción tiene también "un valor educativo" porque hace que el sancionado reflexione sobre su actitud, como por ejemplo, en el uso del móvil durante la conducción, una práctica que va en aumento y que "es un grave problema", ha señalado.



Vargas ha alertado que cuando esta causa es determinante en un accidente, se puede solicitar de forma judicial el acceso a los datos del móvil para conocer las circunstancias. Al mismo tiempo, ha incidido en que el uso del móvil al volante "genera catástrofes y tragedias" y por ello se han realizado campañas de educación-supervisión-sanción. "Hay que insistir continuamente en que cuando se conduce el móvil debe estar fuera", ha subrayado, ya que se pierde la atención en la vía y el accidente "se produce en un momento".



En su intervención ha recordado que el Gobierno tiene intención de aumentar las sanciones por el uso del móvil con "fórmulas concretas" que ya están recogidas en un borrador para que, en el momento en el que se pueda aprobar la ley en el Congreso de los Diputados, entre en vigor una nueva normativa sobre este aspecto.