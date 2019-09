PSOE ve "de justicia" que la región vaya a recibir unos 220 millones de euros del Gobierno

Ep

El PSOE de Extremadura ve "de justicia" y "una muy buena noticia" que la región vaya a recibir unos 220 millones de euros del Gobierno de España, con los que podrá seguir haciendo política social.



En rueda de prensa en Mérida, el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha querido valorar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez haya "buscado un aspecto jurídico" para poder desbloquear 4.500 millones de euros para las comunidades autónomas, algo que ha tachado como una "buena noticia" al tiempo que ha precisado que, de esa cuantía, en torno a 220 millones llegarán a Extremadura.



Una "buena noticia" que "además es de justicia" y en relación a la cual González ha remarcado que el PSOE extremeño llevaba reivindicando en los últimos meses que ante ese dinero, que "es que además le pertenece a las comunidades autónomas", "se buscara una solución para que se pudiera desbloquear".



"Al final se ha encontrado esa solución y, por eso, entendemos que es una muy buena noticia porque, además, esos 220 millones de euros permitirán a la Comunidad Autónoma de Extremadura seguir haciendo política social", ha señalado, para felicitar por otro lado que, en políticas sociales, la región extremeña es la que de las que más gasto social tiene de toda España y que ello, como socialistas, les "parece una magnífica noticia también".



En relación a dichos fondos, Juan Antonio González ha tildado asimismo de "curioso" escuchar a varios dirigentes del Partido Popular respecto a la financiación autonómica o que hayan pedido que se desbloquearan los fondos para las comunidades autónomas pero lo critican "ahora que se desbloquean".



Ante ello, ha trasladado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que "si no quieren esos fondos Extremadura está abierta" para que "le lleguen más". "No tenemos ningún problema, lo que no se puede es criticar que no lleguen y cuando llegan decir que es por un tema simple y llanamente electoralista porque esto no es así", ha apuntillado.



"Nosotros hemos reivindicado desde un principio que ese dinero le correspondía a las comunidades autónomas como así va a ser, y al PP si no está de acuerdo con que llegue ese dinero a las comunidades autónomas que lo digan y aquellas comunidades autónomas gobernadas por el PP que no quieran esos fondos Extremadura se ofrece voluntaria a que le llegue más dinero, porque si nos llega más dinero más políticas sociales podremos hacer", ha valorado.



REPETICIÓN DE ELECCIONES



También se ha referido González en su intervención a que este lunes, día 23, a partir de las 00,00 horas se disuelven las Cortes en España, que va a elecciones el próximo 10 de noviembre, y ante lo cual desde el PSOE de Extremadura se han mostrado "conscientes del malestar ciudadano que provocan una repetición de elecciones" cuando los ciudadanos votaron el 28 de abril y volvieron a hacerlo en los comicios municipales y autonómicos del 26 de mayo.



"Los ciudadanos deben entender que igual de enfadados que están ellos está el Partido Socialista que ganó esas elecciones el 28 de abril y que ahora tenemos que ir a una repetición de las mismas porque ha habido un bloqueo a la posibilidad de que Pedro Sánchez formara gobierno", ha señalado.



Así, ha sostenido que las derechas tanto de Ciudadanos y del Partido Popular "desde un principio han dicho que no" y que la formación naranja "ni tan siquiera ha ido a las entrevistas" con el presidente del Gobierno, mientras que es "para hacérselo mirar" que en Unidas Podemos "por cuarta vez hayan dicho no a un gobierno progresista".



Algo que, en su opinión, "desencadena la segunda parte del problema interno que tiene Unidas Podemos" como es la aparición de un nuevo partido, que "es Podemos 2 porque en el seno de Podemos había mucha gente que estaba pidiendo que se formara un gobierno progresista".



Al respecto ha agregado que, como Pablo Iglesias "líder absoluto" de Podemos en "términos absolutos de absolutismo" ha dicho que "no", "ahora aparece" la otra tendencia dentro del partido que es la de Íñigo Errejón, "dispuesto a poner por encima de la mesa los intereses generales de este país más que los particulares". "Y esperemos que así sea y que haya un gobierno progresista", ha confiado.



SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL



Finalmente, González ha señalado sobre Unidas por Extremadura y la propuesta que podría llevar el próximo jueves al pleno de la Asamblea sobre el Salario Mínimo Interprofesional que "bienvenidos" a dicho salario dado que el PSOE, junto con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, han sido quienes "más" han reivindicado su subida y su cumplimiento "como además está establecido por ley".



A su juicio, el "problema" de Unidas por Extremadura es que "no se puede tener un doble discurso" y "no se puede reescribir la historia" ni hablar del Salario Mínimo Interprofesional "cuando quien lo ha aumentado el mayor porcentaje desde los Pactos de La Moncloa fue Pedro Sánchez" y, "sin embargo", "quien ha negado cuatro veces una investidura de un gobierno progresista es, entre otros, Unidas por Extremadura porque ahí están dentro Izquierda Unida y Podemos".



Ante ello, ha manifestado, "menos lecciones de estética y más pragmatismo que es lo que el ciudadano y la ciudadana necesita" y "menos lecciones, menos ruedas de prensa y más a ponernos todos a trabajar", porque hablar del Salario Mínimo Interprofesional está "muy bien" pero, según ha incidido, "a la hora de la verdad lo que tienen que hacer" y "lo que tenían que haber hecho es desbloquear un gobierno progresista". "Precisamente para que se pudiera seguir subiendo ese Salario Mínimo Interprofesional", ha concluido.