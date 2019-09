La comarca de La Siberia celebra su declaración de Reserva de la Biosfera por la Unesco

La comarca pacense de La Siberia ha celebrado su declaración de Reserva de la Biosfera por la Unesco, en un acto celebrado de Herrera del Duque (Badajoz), con la asistencia de cientos de vecinos de las once localidades que conforman esta comarca.



En concreto, esta celebración llenó de actividades Herrera del Duque en la tarde de este pasado jueves, cuando se celebró un mercado de productos de la tierra, degustaciones de gastronomía local, talleres medioambientales, photocall de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, pasacalles, actuaciones de folklore comarcal y la actuación de la agrupación de Bandas de Música de La Siberia, y concluyó con el toque flamenco de la cantaora Celia Romero.



Con todos estos actos se conmemoró esta distinción de carácter internacional que convierte a La Siberia en la primera Reserva de la Biosfera de la provincia de Badajoz y la tercera de la comunidad extremeña reunió en Herrera del Duque a autoridades de las distintas instituciones que se han involucrado durante este proceso de declaración de Reserva de la Biosfera.



Así pues, se trata de un reconocimiento que "ensalza el patrimonio natural y cultural siberiano y aprueba el plan de acción presentado por la candidatura", según informa la Diputación de Badajoz en una nota de prensa, en la que explica que este plan apuesta por un desarrollo social y económico de esta comarca "basado en la sostenibilidad, los productos autóctonos, el impulso a las actividades tradicionales, turismo de calidad y la relación respetuosa entre ser humano y entorno entre otros muchos puntos".



Durante el acto, once chicas con los carteles de los once municipios que se integran en la Reserva de la Biosfera y los 'danzaores' de San Blas de Garbayuela "con su tradicional y vistoso baile", abrieron el pasacalles que llevó a la comitiva hasta la Plaza de España de Herrera del Duque, que engalanó sus balcones para la ocasión.



El acto institucional estuvo presidido por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y contó además con la presencia del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco, entre otras autoridades.



También tuvo su protagonismo la sociedad general, con las intervenciones de Fidela Dorado, en nombre de las empresas; Antonio Prieto, de UPA-UCE, Estela María Contreras, del Consejo Comarcal de Mujeres de La Siberia, y en representación de las asociaciones intervino Jaime Díaz.



Además, durante el evento, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, entregó el diploma de la Unesco que acredita esta declaración de Reserva de la Biosfera.



FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO



En su intervención, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pidió el "esfuerzo conjunto" de la ciudadanía para cuidar el planeta levantando la bandera de la sostenibilidad y el respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo regional felicitó a la ciudadanía por el trabajo realizado para lograr esta distinción y, además, afirmó que este proyecto es “la suma de muchas voluntades y de una gran movilización colectiva”.

Igualmente, el máximo mandatario extremeño resaltó que es la séptima mención de la Unesco que recibe Extremadura y coloca a La Siberia en “el mejor lugar del escaparate”, junto a las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Mérida, Cáceres y Guadalupe, las Reservas de la Biosfera de Monfragüe y del Tajo Internacional, y el Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara.

En este sentido, resaltó que hay pocos lugares en el mundo y en España que posean tantas menciones de la Unesco y gracias a ello, ha asegurado, no solo van a servir para dar a conocer Extremadura sino también para que se valore todo lo realizado a lo largo de este tiempo, contribuyendo a lograr este tipo de reconocimientos.

Además, indicó que este proyecto de “fraternidad ambiental” es consecuencia de “gente sencilla y humilde de esta Extremadura que lucha por cambiar el destino que se le tenía reservado”, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Fernández Vara también subrayó que el planeta necesita “la fraternidad de todos los pueblos del mundo” para frenar el cambio climático.

Por ello, pidió el esfuerzo conjunto para cuidar el planeta levantando “la bandera de la sostenibilidad y el respeto por la naturaleza y el medio ambiente”.

Finalmente, en el acto, el presidente extremeño junto a la presidenta de CEDER La Siberia, Rosa Araujo, recibieron de manos del secretario de Estado de Medio Ambiente del Gobierno de España, Hugo Morán, el diploma de la Unesco que certifica esta declaración de La Siberia como Reserva de la Biosfera.



SEGUIR TRABAJANDO

Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, consideró que tras esta distinción, ahora toca seguir trabajando para mantener las potencialidades de este "pequeño pulmón de Extremadura".



A este respecto destacó el carácter solidario de esta comarca y no dudó en asegurar que con este distintivo "La Siberia empieza a andar sin que nadie le ponga ningún obstáculo", tras lo que recordó que este proceso se inició en 2016 y no hay sido un camino fácil, por lo que valoró el "entusiasmo con el que todos trabajasteis y que hizo que el resto de instituciones no contagiáramos de un proyecto como éste, imprescindible para la provincia", dijo.



Y es que, a su juicio, "este reconocimiento nos debe llevar a pensar lo que se ha hecho desde aquí, por eso es bueno escuchar lo que nos dicen sus vecinos, y así nuestra provincia y Extremadura miren al futuro con esperanza".

Por ello, Gallardo quiso agradecer también su labor a las generaciones anteriores, que dejaron "este pequeño pulmón de Extremadura".



El presidente provincial recordó que La Siberia siempre se ha caracterizado por su carácter solidario, pues ha dado su agua para regar otros campos de Extremadura, pero ahora se produce un giro en la historia y con la Reserva en la Biosfera, la comarca "se sitúa la primera en algo, ya que es la primera comarca de la provincia con este distintivo", a la altura de Monfragüe y del Tajo Internacional, en Cáceres.



Gallardo concluyó su intervención con un agradecimiento especial a los destacados siberianos que les acompañaron desde el principio adhiriéndose a la candidatura, aunque quiso tener un cariñoso recuerdo a Reyes Abades que, sin duda, hubiera disfrutado viendo a su Siberia con este sello internacional en el mapa.



LUCHAR CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Por su parte, el alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, celebró que este reconocimiento supone "una nueva oportunidad para luchar contra la despoblación, fomentando el arraigo a la tierra", y servirá además para "ofrecer oportunidades a los jóvenes para que desarrollen aquí sus proyectos de vida".



En esta línea, la presidenta del Ceder La Siberia, Rosa Araujo, admitió que la candidatura supuso "muchos desvelos y sinsabores, pero al final todo merece la pena y al final se ha conseguido algo por lo que hemos soñado todos juntos".



Araujo señaló que este distintivo "demuestra lo que hemos sido capaces de hacer todos juntos", tras lo que recordó que La Siberia, a la que definió como una "tierra paciente y solidaria", sigue siendo un "espacio vivo, que se presenta como una herramienta de desarrollo y para incrementar la calidad de vida de sus habitantes".



Finalmente, en nombre de las empresas, Fidela Dorado, reafirmó que "todos los vecinos de la comarca somos importantes y por eso es vital el que hagamos nuestro trabajo bien", y añadió que "las cosas de nuestro territorio son lo mejor del mundo", aunque aprovechó la presencia de las autoridades para reivindicar mejores comunicaciones para la comarca.



Por parte de la organización agraria UPA-UCE, Antonio Prieto señaló que con este reconocimiento se va "a dar un paso hacia adelante para dar valor a nuestro trabajo y a nuestros productos".



Por parte del Consejo Comarcal de Mujeres, Estela María Contreras resaltó el protagonismo femenino en La Siberia pues, como rubricó, "nuestra comarca si se escribe con nombre de mujer", mientras que Jaime Díez también agradeció la implicación de tanta gente "desde todos los ámbitos", y animó a "seguir caminando juntos, ya que sin duda vamos por el buen camino".