Cs propone Airef revise gasto Junta en empleo, becas, ayudas y competitividad empresarial

Ep.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura ha registrado una propuesta de impulso en la que solicita al parlamento que inste a la Junta a encargar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) que revise el gasto de la Administración autonómica en cinco áreas presupuestarias.



Las áreas objeto de este estudio serían las políticas activas de empleo, estrategia y procedimiento en la concesión de subvenciones, becas y universidades, fortalecimiento de la competitividad empresarial y transferencias de valor a medios de comunicación.



El portavoz adjunto de Ciudadanos en Extremadura, David Salazar, ha avanzado esta propuesta, que espera que sea aprobada por todos los grupos, tiene como objetivo conocer cómo se está gastando el dinero en las áreas de mayor volumen de gasto de la administración con el objetivo de mejorar la "eficiencia" de los recursos de la comunidad.



Asimismo, ha considerado que la Airef es el organismo idóneo para este fin en tanto que se ha ganado en su corta trayectoria una alta reputación de "independencia, solvencia y eficiencia".



"Queremos que se evalúen para que sepamos lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal", ha señalado Salazar, quien espera que esta medida sea aprobada para contar con una "fotografía completa" de la ejecución de los gastos presupuestados.



INTERGRUPO SOBRE DESPOBLACIÓN



Por otro lado, Ciudadanos también ha registrado una propuesta de creación de un intergrupo parlamentario para analizar y buscar soluciones a la despoblación en la comunidad autónoma.



Salazar ha señalado que esta figura no ha sido utilizada nunca en el parlamento extremeño, y que su propuesta llega después de que la mayoría socialista en la Asamblea rechazara la creación de una comisión encargada de abordar la pérdida de población en Extremadura.



Los intergrupos parlamentarios están regulados por el artículo 85 del Reglamento de la Asamblea, que señala que pueden ser constituidos por la Mesa a petición de un grupo para "mantener intercambios informales" de los puntos de vista de los grupos parlamentarios y para promover el contacto entre los miembros del Parlamento y la sociedad. Asimismo, contempla que en el escrito de solicitud se harán constar los objetivos que se pretenden alcanzar con la constitución del mismo.



Por otro lado, el Reglamento contempla una resolución de la presidenta de la Asamblea, que señala que los intergrupos parlamentarios estarán formados por un diputado o diputada por cada grupo parlamentario, sin perjuicio de que, en su funcionamiento, basado en el intercambio informal de puntos de vista sobre cuestiones específicas con miembros de la sociedad civil, participe la ciudadanía.



Además, especifica que las normas de funcionamiento serán aquellas de las que el propio intergrupo se dote. No obstante, los intergrupos no pueden presentar iniciativas parlamentarias de ningún tipo, sin perjuicio de que formulen propuestas, sugerencias e iniciativas que puedan ser impulsadas por los diputados, diputadas o grupos parlamentarios en los términos previstos en el Reglamento.



En cuanto al escrito dirigido a la Mesa en el que se



formule la propuesta de constituir un intergrupo o agrupación



no oficial de parlamentarios, debe contener necesariamente los objetivos de esta, un plan de trabajo orientativo y la firma del portavoz del grupo parlamentario proponente.



Con el fin de facilitar la actividad de los intergrupos, la Asamblea prestará apoyo logístico a los mismos a través de los medios y el personal de la propia Cámara.



COMISIÓN RECHAZADA POR EL PSOE



Salazar ha subrayado que la lucha contra la despoblación se encuentra entre las "grandes propuestas" de su partido para la legislatura, y en este sentido ha recordado que su grupo parlamentario en la Asamblea ya solicitó la constitución de una comisión de trabajo que fue "denegada por el PSOE" a pesar de que el resto de partidos --Cs, PP y Unidas por Extremadura-- lo apoyaron.



Por ello, Ciudadanos apuesta ahora por esta otra figura recogida en el reglamento del parlamento extremeño que espera que no encuentre de nuevo la oposición del PSOE, ya que los motivos ofrecidos entonces era que "tenía que haber comunicación entre los grupos previamente".



De este modo, según el diputado de la formación naranja, esta herramienta puede ayudar a que las diferentes fuerzas políticas aborden esta cuestión para lograr el objetivo que persigue Ciudadanos, y que pasa por "consensuar soluciones" contra la pérdida de población y "desarrollarlas".



Además, ha añadido que Ciudadanos aboga por que el diálogo entre los partidos se produzca dentro de los mecanismos que recoge la propia Cámara regional, con "luz y taquígrafos" y no en los despachos.



Con respecto a las asociaciones, colectivos o expertos de la sociedad que podrían formar parte de la misma, ha señalado que no han sido precisadas en el escrito de propuesta de creación del intergrupo porque Ciudadanos quiere que esta cuestión se decida por todos los grupos en la primera reunión del mismo.