PSOE aprobará "cuanto antes mejor" suprimir limitación de mandatos Presidente de la Junta

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura aprobará en la Cámara legislativa regional "cuanto antes mejor" una propuesta para modificar la Ley de Altos Cargos de la comunidad, y en virtud de la cual suprimirá la limitación de mandatos del presidente de la Junta.

El objetivo es que dicha iniciativa, que saldrá adelante en la Asamblea dada la mayoría absoluta con la que cuenta el PSOE, sea aprobada "cuanto antes mejor" para que el debate sobre la limitación de mandatos se saque de la agenda política, teniendo en cuenta que "realmente los ciudadanos lo tienen superado".

De este modo, lo ha señalado el portavoz del PSOE extremeño, Juan Antonio González, después de que esta tarde un grupo de unos 25 militantes socialistas haya formulado tal propuesta de supresión de la limitación de mandatos durante el transcurso del Comité Regional que celebra el partido en Mérida, y la cual ha sido aprobada por unanimidad.

"En cualquier ciudadano normal y corriente en su cabeza entra que ellos con su voto son los que tienen que decir quién es el presidente o presidenta de la comunidad autónoma, y no puede una ley limitar a una persona que se pueda presentar o no se pueda presentar", ha señalado González, quien ha argumentado que su partido cree que "lo más democrático es que sean los ciudadanos y ciudadanas de esta región los que elijan quién va a ser el presidente o presidenta de la comunidad".

Así, la propuesta en el Comité Regional del PSOE ha sido formulada por en torno a 25 militantes socialistas de diferentes agrupaciones locales de la región, aunque "el debate lo ha llevado" el secretario de Organización de la Agrupación Socialista de Mérida, Julio César Fuster.

NORMALIDAD DEMOCRÁTICA

Tras incidir en que Extremadura es "la única" comunidad autónoma de toda España donde existe la limitación de mandatos del presidente de la Junta "como anomalía", González ha defendido que el PSOE cree que "lo más democrático" es que sean los ciudadanos los que elijan quién va a ser su presidente de la comunidad, y ha enmarcado la supresión de limitación de mandatos "cuanto antes" se enmarca "dentro de la normalidad democrática".

En este sentido, ha añadido que "no puede ser que en una ley hubiera una limitación de mandatos que estableciera que un presidente o presidenta no se pudiera presentar a un tercer mandato", toda vez que el PSOE extremeño entiende que "eso no es democrático".

Al respecto, ha indicado que la supresión de la limitación de mandatos "es un debate estéril", toda vez que "la gente lo que quiere es que el gobierno esté para mejorar, para tomar decisiones para mejorar la sanidad, las infraestructuras".

"Lo que hay que intentar es que ese debate no se produzca en la opinión pública, porque además no tiene sentido porque no es democrático", ha incidido González, quien ha recordado que ni el presidente del Gobierno ni ningún presidente autonómico en España tiene limitación de mandato, y ha añadido en este sentido que "habría que ver si es constitucional" limitar mandatos.

Así, ha incidido en que el artículo 9 de la Constitución "habla del derecho que tienen todos los españoles de poder presentarse a unas elecciones", y ha afirmado que la ley de limitación de mandatos en Extremadura, aprobada durante la época de gobierno del PP en Extremadura y ante la que el PSOE se abstuvo, "va contra la filosofía de la democracia" e "incluso contra la Constitución Española".

LA OPOSICIÓN SE LO TOMARÁ "MAL"

En cuanto a cómo recibirá la oposición la supresión de limitación de mandatos del presidente de la Junta, Juan Antonio González ha considerado que "claro que no le gustará", porque "la oposición como no es capaz de ganarle en este caso a Guillermo Fernández Vara y al candidato o candidata socialista en las urnas, pues le quería ganar mediante la limitación de mandatos".

En todo caso, ha preguntado a la oposición "¿aquellos que están a favor de la limitación de mandatos de los que ganan, por qué no se le aplican cuando pierden?", porque en Extremadura "el PP ha perdido 80.000 votos en las últimas elecciones".

"Aquí el PP ha perdido 80.000 votos en las últimas elecciones y siguen en su cortijito el Monago, la Teniente, el Carrón, el Juan Parejo... siguen los mismos de siempre encantados de la vida después de haber perdido 80.000 votos, que se dice pronto", ha espetado el portavoz socialista, quien a "aquellos que defienden la limitación de mandatos" les ha preguntado "¿por qué no se la aplican a ellos cuando pierden y siguen estando los mismos de siempre y siguen perdiendo elecciones?".

SITUACIÓN POLÍTICA NACIONAL

Por otra parte, el Comité Regional del PSOE de Extremadura ha realizado también esta tarde un análisis de la situación política actual en España, en una semana en la que "definitivamente" se sabrá "si hay gobierno o no", y ante lo cual la formación en la comunidad "de manera unánime" apoya "sin fisuras" al secretario general del partido, Pedro Sánchez.

"En la vida más importante que poder estar en un gobierno es el proyecto que tú tengas para los ciudadanos y las ciudadanas de este país, y el PSOE tiene ese proyecto", ha espetado González, quien ha añadido que "aritméticamente" se necesitan a otros partidos que apoyen que Pedro Sánchez pueda gobernar, y ha incidido en que en todo caso la formación "no" va a gobernar "a cualquier precio".

"Nosotros queremos gobernar para el interés general de la ciudadanía y por tanto todo el mundo tiene que entender que nosotros no queremos elecciones pero tampoco estamos dispuestos a gobernar a cualquier precio", ha incidido el portavoz socialista, quien ha pedido un "esfuerzo no de lealtad al PSOE sino de lealtad a los españoles y españolas".

En este sentido, ha ahondado en que los partidos de la oposición "tienen que hacer un esfuerzo por el interés general de este país y no por sus intereses electorales y particulares".