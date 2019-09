La Junta destinará cinco millones para paliar los efectos de la sequía en Extremadura

La Junta de Extremadura destinará cinco millones de euros para paliar los efectos de la sequía en la Comunidad Autónoma.

Concretamente, la Administración regional dedicará cuatro millones de euros al sector ganadero para la realización, mejora y/o adaptación de charcas, bebederos, construcción de pozos y sondeos, lo que permitirá "resolver el problema estructural" de muchas explotaciones ante la situación actual.

Asimismo, se acometerán obras de emergencia, con un presupuesto de un millón de euros, para realizar obras, para "paliar la escasez de agua" en las zonas de dehesas boyales o pastos comunales de la región.

Así lo ha dado a conocer la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, tras una reunión mantenida este miércoles por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con los y las representantes de las principales organizaciones agrarias de Extremadura.

Por otra parte, con objeto de dotar de mayor liquidez al sector agrario, se adelantarán 19 millones de euros en ayudas del Plan de Desarrollo Rural, solicitadas en la campaña de 2019, tal y como informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Cabe destacar que las ayudas a zonas con limitaciones naturales con un presupuesto de 12 millones de euros y otros siete millones de las ayudas a la apicultura agroambiental.

SITUACIÓN "CRÍTICA" DEL CAMPO

Así, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, ha trasladado durante la reunión la “crítica” situación que vive el campo debido a la sequía, así como un conjunto de medidas para paliar sus efectos y que los ganaderos “obtengan una respuesta ante sus pérdidas”.

Entre las medidas urgentes, esta organización agraria ha destacado la necesidad de revisar el funcionamiento y rectificar los datos de seguro de sequía en pastos, ya que hay una disfunción "clara y evidente" entre lo que marca el satélite y la realidad que viven las explotaciones ganaderas.

Además, UPA-UCE ha planteado una línea de ayudas para la construcción de pozos, abrevaderos y transporte de agua con el objeto de abastecer al ganado, tal y como informa la organización agraria en una nota de prensa.

Por otro lado, UPA-UCE también ha propuesto otro tipo de medidas como que se solicite la utilización del Fondo de Catástrofes Naturales que la UE prevé para situaciones excepcionales, de tal forma que se arbitren ayudas directas a los afectados; que se flexibilicen determinadas medidas de la PAC que las explotaciones no podrán cumplir por la sequía, así como medidas de tipo económico para dar liquidez a los afectados.

“No puede ser que con la situación tan grave que se está viviendo el seguro no detecte sequía", señala el secretario general de UPA-UCE.

Frente a ello, el presidente de la Junta ha adquirido el compromiso de trasladar esta situación al ministro de Agricultura y a Agroseguro, al mismo tiempo que ha planteado ampliar una línea de ayudas a la biodiversidad de las explotaciones ganaderas, no solo para las afectadas por tuberculosis sino también para las afectadas por la sequía con el objetivo de dar respuesta a nuestra petición de apoyo para abastecer al ganado.

Vara también ha adquirido el compromiso de trasladar al Ministerio exenciones fiscales y de seguridad social y, con el objetivo de dar liquidez, estudiar una moratoria para la devolución de los últimos préstamos que sacaron los ganaderos con el problema de la sequía y que todavía no se han terminado de amortizar.

LA JUNTA DEBE DE PONER ENCIMA DE LA MESA UN PRESUPUESTO "NUEVO"

Mientras, el presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha manifestado que la Junta de Extremadura debe de poner encima de la mesa y "de forma urgente" realmente un presupuesto "nuevo" de cuatro millones de euros para "paliar la ruina" que están sufriendo los agricultores y ganaderos de la región debido a la sequía permanente que padece el campo extremeño.

Tras la reunión mantenida con el presidente de la Junta de Extremadura y los representantes de las organizaciones agrarias para tratar este asunto, García Blanco ha manifestado que lo que no se puede es “vender” e “intentar engañar a la opinión pública” diciendo que la Junta va a poner cinco millones de euros para la sequía porque no es verdad.

De esa cantidad anunciada, cuatro son procedentes de un decreto ya aprobado este martes sobre la tuberculosis, y que no tiene nada que ver con los afectados por la sequía. Y el otro millones para los ayuntamientos para que hagan pozos, tal y como informa esta organización agraria en una nota de prensa.

“Deben de aprobarse un nuevo decreto, de afectados por la sequía, y no desviar las cantidades de otro decreto que está aprobado para otra cosa diferente”, ha asegurado Ángel García Blanco, al que "no le valen" las excusas que este miércoles ha ofrecido Fernández Vara cuando ha argumentado que la Junta no tiene dinero al no tener aprobados los Presupuestos para afrontar esta inversión.

“Tenemos ejemplos claros y muy cercanos de dos administraciones regionales, como en Andalucía y Castilla-León, que sí han dado un paso al frente y han sabido encontrar cuatro millones de euros cada uno para sus agricultores y ganaderos, por lo que no entendemos que aquí no se busquen las fórmulas adecuadas para encontrarlos y no quedar discriminados ante los afectados que sí están viendo soluciones en esas dos comunidades autónomas”, ha lamentado.

Y es que el presidente de Asaja Extremadura considera "insuficiente" que la "hoja de ruta" planteada por Fernández Vara para solucionar este "gravísimo tema", que únicamente pasa por hablar con el ministro en funciones de Agricultura (y más en la situación política de inestabilidad en la que nos encontramos) y con los responsables de Agroseguro para revisar las condiciones de los seguros de sequía en pacto.

“No tenemos demasiada confianza en que estas gestiones prosperen y además los afectados no pueden esperar a trámites políticos ni administraciones, necesitamos soluciones urgentes ya porque cada día que pasa es un drama”, ha insistido.

Otra de las soluciones que ha planteado la Junta es la modificación del decreto de la tuberculosis aprobada recientemente, "pero creemos que no es una decisión adecuada ni que llegue a todo el sector afectado", ha admitido García Blanco.

Por último, ha recordado que este pasado mes de agosto Asaja Extremadura ya planteó una serie de 15 medidas para resolver la situación, unas soluciones que, a su entender, "no han sido consideradas ni tenidas en cuenta" por la consejera de Agricultura, Begoña García Bernal.

"Por entonces, las pérdidas ascendían ya a 195 millones de euros en los últimos cinco meses, por lo que ahora ya pasarán ampliamente de los 200", ha sentenciado.

LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR LA JUNTA SON "INSUFICIENTES"

Finalmente, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha calificado de “insuficientes” las medidas propuestas por la Junta de Extremadura para paliar la situación de sequía que vive la región y que es “dramática” para el campo extremeño.

Así lo ha afirmado al término de una reunión celebrada con el presidente del Ejecutivo regional, la consejera de Agricultura, así como representantes de las organizaciones agrarias.

Para Metidieri, la actitud de la Junta ha sido "positiva", pero las medidas puestas encima de la mesa "son insuficientes", puesto que lo que se ha ofrecido es adelantar un dinero que ya tenían asignados los agricultores o ganaderos y no acciones concretas como préstamos o mejoras en la financiación.

Precisamente, sobre estas opciones que se han planteado “solo hemos obtenido la negativa por respuesta”, ha indicado Metidieri, tal y como informa esta organización agraria.

Por tanto, desde APAG Extremadura Asaja se consideran "insuficiente" las medidas y las ayudas que se han puesto sobre la mesa para dar solución a una situación "de la gravedad actual" como es la sequía en el campo.