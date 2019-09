Monago llama a la acción para frenar "éxodo juvenil" en la región con medidas inmediatas

Ep.



El presidente del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Antonio Monago, ha hecho una llamada a la acción para frenar el "éxodo juvenil" con medidas inmediatas para evitar que se convierta en la "vergüenza" de la comunidad en el futuro.



"Extremadura es la cara de la España vaciada", ha lamentado Monago en su discurso en el acto institucional con motivo del Día de la comunidad, celebrado este sábado en el parlamento regional, y en el que ha señalado que la despoblación es el principal reto de la comunidad.



"Si frenar la despoblación no es nuestra prioridad hoy, será nuestra vergüenza mañana", ha remarcado el un Monago que ha subrayado que "el éxodo de jóvenes ha dejado de ser noticia porque se ha convertido en rutina". "Un compás recurrente a golpe de 4.000 jóvenes al año que desangra el talento de la tierra", ha añadido.



Un éxodo, ha continuado en su intervención, que obliga "a tomar medidas", y en este sentido ha señalado que "solo se puede llenar" Extremadura "si hay empleo y oportunidades". Al respecto, ha remarcado que el empleo "no puede depender de una caja de parches", sino de los autónomos y de las Pymes que "huyen" por la burocracia, si le ponen "barreras ambientales innecesarias" o les obligan a pagar más impuestos.



Y es que para Monago "lo urgente son las personas", ha señalado en relación a un cambio climático que debe preocupar a los extremeños, pero sin olvidar que es la región "menos contaminada" y la que "menos contaminada de Europa".



Por otro lado, ha señalado que este Día de Extremadura, que se celebra este domingo, 8 de septiembre, es un día para "levantar la frente orgullosos" y para enseñar los símbolos que representan a los extremeños y tienen "la obligación de defender de no pocas amenazas".



DEFENSA DEL PAÍS



En este punto, ha señalado que Extremadura se levanta sobre una Constitución que recoge principios como la unidad de la nación y valores democráticos como la justicia, la igualdad y la solidaridad.



Unos principios que hay quien pone en duda su vigencia, así como que incluso "se jacta de ellos", además de buscar "focos políticos para zarandear lo que para nosotros es la base de nuestra convivencia", ha dicho Monago al referirse a quienes además "tienen la llave" del Gobierno de la nación y quienes "reescriben y blanquean la reciente historia, obviando el sufrimiento de miles de personas a las que arrebataron la vida de forma violenta". Por ello, ha señalado que los extremeños tiene "la obligación de defender a España y a sus símbolos".



Asimismo, ha pedido "dejar en un segundo plano la tentación de la complacencia institucional" por los "agravios" del pasado, que "no son pocos", para poner sobre la mesa los retos y urgencias que la comunidad ha de abordar.



Así, ha señalado que la continuidad de derechos adquiridos y servicios públicos "están en riesgo porque está en riesgo su financiación", así como que la situación de bloqueo gubernamental está "postergando infraestructuras fundamentales para poder competir", en referencia a un tren que "sigue parándose y para el que ya no suenan los megáfonos".