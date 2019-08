El PP considera que Extremadura perderá otra legislatura con Vara “vegetando”

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha anticipado este jueves que la presente legislatura muestra indicios de convertirse en "otra legislatura perdida" para los extremeños, en la que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, seguirá “vegetando” y “viviendo de las rentas y de las excusas”.

En concreto, la diputada 'popular' ha lanzado esta reflexión durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, en la que ha valorado la “aparición estelar” del jefe del Ejecutivo autonómico el pasado martes, quien “tras unas largas vacaciones” ofreció unas declaraciones “sorprendentes” en las que “no asumió ninguna responsabilidad” por los “graves problemas” que atraviesa la región y únicamente se dedicó a “pelotear a Pedro Sánchez” y a “echarle la culpa al PP”.

“Este es el resumen del inicio de la legislatura, excusa sobre excusa y mentira sobre mentira”, ha abundado Teniente, al tiempo que ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular tiene preparadas varias iniciativas para el inicio del curso político, a través de las que defenderá los intereses de los extremeños, en calidad de “único partido de la oposición” en Extremadura.

“Estamos pegados a los problemas reales de los extremeños”, ha dicho Teniente, quien también se ha referido a la tasa de paro y de pobreza, a la despoblación, al “drama” del éxodo juvenil, a la pérdida de servicios básicos, al deterioro de la sanidad y de atención a la dependencia o a la sequía que está afectando al campo, entre otros.

PELOTEO A SÁNCHEZ

Igualmente, Cristina Teniente ha hecho referencia al escenario de “inestabilidad” política, derivado de la ausencia de un gobierno a nivel nacional y ha hecho especial hincapié a la problemática derivada de la deuda que mantiene el Estado con las comunidades autónomas por las entregas a cuenta y por la liquidación del IVA.

Precisamente sobre esto, ha criticado que, mientras todas las comunidades autónomas están “en pie de guerra”, reclamando al gobierno central las cantidades adeudadas, en Extremadura, Fernández Vara se limita a “poner chapa y pintura en los desconchones que el gobierno de Sánchez le está provocando a las cuentas” extremeñas y a anunciar que no va a cumplir con el déficit.

“No es ninguna novedad que vaya a incumplir el déficit”, ha apuntado Teniente, al tiempo que ha recordado que ese “incumplimiento” ya fue advertido por el Partido Popular desde la aprobación de los últimos presupuestos regionales que eran “falsos” y contenían “300 millones de euros de ingresos ficticios”, tal y como informa el PP extremeño en una nota de prensa.

“Con esos 300 millones de euros inventados más los 200 millones de euros que nos está birlando Sánchez tenemos un agujero de 500 millones”, ha señalado.

Así, la portavoz del GPP ha reivindicado la “necesidad” de convocar de forma “urgente” del Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar el problema de financiación al que se enfrentan las comunidades autónomas y, además, ha comentado que el Estado tiene fórmulas para liquidar las deudas que mantiene con éstas, bien a través de decretos ley o de adelantos.

“Las comunidades autónomas ya le han iluminado el camino a Sánchez”, ha comentado Teniente, añadiendo que “lo que no puede ser es que el gobierno esgrima informes inventados”, ha dicho en referencia al presunto informe de la Abogacía del Estado que, a su parecer, está siendo utilizada por el gobierno de Sánchez a su “capricho” y “antojo”.

“Necesita la coartada y la excusa para que griten las comunidades” y, así, “tener un relato más cómodo para la negociación de su investidura”, ha comentado.

PACTO “FARSA”

En otro momento de su intervención, la portavoz del GPP ha calificado de “desparpajo brutal” que la postura del presidente de la Junta ante las últimas averías del tren sea decir que la situación está “mejor que antes” y que “se invierte más que nunca”.

A este respecto, ha recordado que si se mantienen las inversiones en el tren es gracias a los presupuestos aprobados por el gobierno de Mariano Rajoy que, sin embargo, Sánchez no está ejecutando al ritmo que debería, como muestra el hecho de que las inversiones previstas para 2018 se ejecutaron únicamente a la mitad, mientras se aceleraban obras en otros corredores.

“No nos vale la convocatoria del pacto farsa del ferrocarril porque de eso ya estamos muy cansados”, ha dicho Teniente, insistiendo también en que “se paran los trenes, no arrancan los aviones, no tenemos autobús y aquí no chista nadie” y “nadie dice nada porque lo que interesa es pelotear a Sánchez”, ha sentenciado.