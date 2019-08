Vergeles defiende que hay que trabajar "ya" en un nuevo modelo de financiación autonómica

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha defendido este jueves en rueda de prensa que hay que trabajar "ya" en un "nuevo" modelo de financiación autonómica.



De este modo, ha indicado que la financiación sanitaria debe mejorar y ha indicado que la "infrafinanciación" del Sistema Extremeño de Salud son "180 millones de euros aproximadamente".



Asimismo, ante preguntas de los medios de comunicación en una rueda de prensa este jueves en Mérida, ha dicho que esto "no" es fruto de un "bloqueo político", sino que es un "bloqueo" a los Presupuestos Generales del Estado.



De tal forma, ha insistido en que "no" es culpa de que "no haya gobierno", sino que ha explicado que "no hay presupuestos" porque "un día decidieron el PP, Ciudadanos y los nacionalistas votar en contra" de unos PGE que eran "los más sociales de los últimos tiempos".



En este sentido, Vergeles ha añadido que "sería mejor" que "hubiese gobierno cuanto antes" para poder "trabajar en la financiación autonómica" con el fin de "mejorar el futuro" de la sanidad "en toda España".