Vara: Extremadura recibirá 200 millones menos por voto en contra PP, Cs e independentistas

Rd./Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha recalcado este martes que la región recibirá 200 millones de euros menos por el voto en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2019 por parte del Partido Popular (PP), Ciudadanos (C's) y los partidos independentistas.

Así pues, durante una rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo regional ha insistido en que la culpa de que las arcas regionales reciban menos dinero es de quienes con sus votos quitaron esa partida presupuestaria para la Comunidad Autónoma, por lo que son ellos -en alusión a las formaciones del PP y C's- los que deben dar explicaciones.

De este modo, el máximo mandatario extremeño ha recalcado que la Junta de Extremadura va a afrontar esa reducción de partida, a pesar de estar contemplada en los Presupuestos Autonómicos. Eso sí, ha matizado que simplemente no se podrá cumplir el déficit, porque tiene claro que no va a recortar los servicios básicos a los extremeños.

"Lo hemos dicho desde el minuto uno. Desde que hace unos meses el PP, Ciudadanos y los partidos independentistas en España decidieron tumbar los presupuestos Extremadura perdía 200 millones de euros", ha dicho Vara, quien ha subrayado que esa cifra supone "el desfase" que actualmente sufre la comunidad en los presupuestos regionales.

Al respecto, ha incidido en que, a tenor de esa situación de "desfase", el Ejecutivo autonómico defenderá "donde haya que defender" que el déficit con el que termine el año la región "no corresponde con una mala gestión de la Junta, sino con la imposibilidad de asumir por la vía de los recortes las insuficiencias de financiación que esta comunidad tiene".

"Es que aquí algunos se han olvidado. Es que no hay presupuestos no porque no haya gobierno. No hay presupuestos porque el PP, Ciudadanos y los partidos nacionalistas hace unos meses votaron en contra de los presupuestos", ha subrayado en rueda de prensa Vara, en alusión a la petición realizada este martes por el PP en Extremadura de que la Junta solicite al Gobierno central el abono de lo que se adeuda a la región en materia de entregas a cuenta por financiación autonómica y devolución de IVA.

"Aquí es que la gente cambia las realidades... Esa es la realidad. 70 millones eran de IVA, la parte correspondientes a las entregas a cuenta, lo que iba a venir para la dependencia, lo que iba a venir para la educación cero a tres años, lo que iba a venir en becas... alrededor de 200 millones de euros, que son el desfase que actualmente tenemos en los presupuestos. Porque nosotros cuando hicimos los nuestros pensábamos que ese dinero iba a venir", ha sentenciado el presidente extremeño.

En este sentido, ha ahondado en que "la razón fundamental por la que Extremadura y el resto de CCAA hoy en día tienen 5.000 millones menos en los presupuestos (estatales) es porque el PP, Ciuadadanos y los partidos nacionalistas así lo quisieron"; y ha añadido que "si alguien hubiera votado con PSOE y Podemos pues hoy tendríamos presupuesto", ha afirmado.

INSUFICIENCIA DE FINANCIACIÓN

Sobre cómo la Junta va a absorber ese déficit de 200 millones, Fernández Vara ha dicho: "defenderemos donde haya que defender que el déficit con el que terminemos este año no corresponde con una mala gestión de la Junta sino con la imposibilidad de asumir por la vía de los recortes las insuficiencias de financiación que esta comunidad tiene".

"Si nosotros tuviéramos o se nos hubiera transferido los recursos que estaban establecidos yo podría anunciar hoy con toda claridad que al final de este año volvíamos igual que el año pasado a cumplir el déficit cero, pero ahora no me puedo comprometer", ha espetado, al tiempo que ha recalcado que él "no" va a "hacer recortes en servicios esenciales bajo ningún concepto", ha dicho.

Finalmente, de nuevo sobre peticiones del PP de mayor transparencia para informar sobre cifras adeudadas a Extremadura en materia de financiación, Fernández Vara ha subrayado que "ellos (los 'populares') lo saben muy bien, desde el minuto uno lo saben y bien harían en reconocerlo".

"Desde el minuto uno saben que con sus votos le han quitado 200 millones a Extremadura, lo saben perfectamente. ¿Cómo no lo van a saber si le dieron al botón, votaron con Ciudadanos y los independentistas contra los intereses de Extremadura?", ha señalado el presidente de la Junta, quien ha defendido que "por lo tanto, los que tienen que dar las explicaciones son ellos (el PP)", ha sentenciado.