El PP critica la "desidia" de la Consejería de Agricultura

Ep.



La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular, Mercedes Morán, ha criticado la "desidia" de la Consejería de Agricultura y ha pedido más información sobre la negociación de la PAC, alrededor de la cual hay, en su opinión, "falta de transparencia".



Por ello, dicho grupo solicitará la comparecencia ante comisión del director general de la PAC, Javier Gonzalo Langa, y del secretario general de Desarrollo Rural, Manuel Mejías Tapia, para que informen al respecto.



Morán ha expuesto que los profesionales extremeños deben conocer cómo les va a afectar a los fondos que recibe Extremadura la eliminación de los derechos históricos "que ya parece aceptado".



"No vamos a permitir desde el Grupo Parlamentario Popular que esta desidia y mala gestión sea lo único que pueda esperarse de la nueva Consejería de Agricultura, que a pesar de tener menos competencias parece haber empezado con una incompetencia total", ha asegurado este lunes en rueda de prensa.



En esta línea, y a preguntas de los medios, Mercedes Morán ha informado de que Extremadura recibe más de 510 millones de euros de ayudas directas, ante lo que se ha preguntado si seguirá recibiendo el mismo importe "si desaparecen los derechos históricos" o, en caso contrario, si recibirá más.



"Los agricultores y ganaderos tienen que saber a qué se enfrentan, porque las ayudas de la PAC son más del 30 por ciento de la renta de un agricultor", ha asegurado.



También, Mercedes Morán ha contrapuesto esta "falta de transparencia" con las gestiones realizadas por el Ejecutivo regional presidido por el 'popular' José Antonio Monago, en las que estuvieron informados del día a día de las negociaciones de la PAC tanto las organizaciones agrarias como los partidos con representación en la Asamblea.



"GRAVE SITUACIÓN"



En su intervención, Morán también ha criticado la "grave situación" por la que está pasando el campo extremeño, que ha unido a la "inactividad total" de la Consejería de Agricultura, ya que "no se han puesto medidas encima de la mesa" para paliar la sequía.



También ha lamentado que no se haya convocado una mesa específica para hablar del tema ni tampoco el Consejo Asesor Agrario de Extremadura (CAEX), que no se reúne desde hace un año.



"¿Dónde estaba la consejera mientras que los agricultores y ganaderos estaban teniendo pérdidas económicas grandísimas y gravísimas que han puesto en riesgo la viabilidad de sus explotaciones?", se ha preguntado.



En esta línea, ha considerado que el problema de la sequía parece "no importar en la consejería", ante lo que ha demandado que las actuaciones "deben venir ya porque ya es tarde" respecto a un sector que es el "motor de Extremadura".



Asimismo, esta situación, en opinión de Mercedes Morán, se ha agravado en otros sectores como es la fruta o la uva, con bajos precios, problemas en la mano de obra y un repunte de los robos en el campo.



"Esta es la situación mientras la consejería parece que está cerrada por vacaciones", ha indicado la portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular.



También, ha afeado Mercedes Morán lo que a su juicio no son "pequeños despistes" sino "descuidos impropios" de un gobierno que debería estar trabajando "a toda máquina".