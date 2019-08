Junta convoca crear bolsas trabajo parar orientación y prospección en centros empleo

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, ha convocado la creación de las bolsas de trabajo de personas que asumirán tareas de orientación y prospección en los centros de empleo dependientes de la Consejería de Educación y Empleo.



La inscripción para las pruebas selectivas ha permanecido abierta hasta el 14 de agosto y los exámenes se celebrarán a partir de octubre, según ha informado en nota de prensa el Ejecutivo regional.



De esta forma, y aunque aún no hay fecha determinada, considerando que es "urgente" la ocupación de las vacantes, la realización de las pruebas "no se demorará en exceso" con el fin de "impulsar aún" más tanto las labores de acompañamiento y determinación de los itinerarios individualizados para la inserción laboral, como la detección de oportunidades de empleo generadas por las empresas y la orientación a las empresas sobre las distintas fórmulas de ayudas a la contratación.



Este refuerzo de las labores que ya se realizan en los centros de empleo dependientes del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) supone la necesidad de contratación por un procedimiento de urgencia del personal necesario con carácter temporal, hasta tanto se decide articular el proceso completo de convocatoria para trabajadores fijos, ha apuntado la Junta.



En este sentido, se estima que se contratará a un centenar de orientadores y prospectores y la convocatoria está dirigida a titulados superiores y medios.



Para inscribirse en la prueba selectiva, los aspirantes deben completar el formulario de solicitud en la web htt://ips.juntaex.es. Tras ello, es obligatorio imprimir el formulario, abonar la tasa correspondiente en la entidad bancaria y presentarlo en soporte papel a través de registro oficial. En caso de no hacerlo, esta persona quedará excluida.



Hay que señalar que la convocatoria contempla la división de Extremadura en zonas y que, para cada una de estas zonas, se generará una lista de espera. Por tanto, los aspirantes pueden indicar en qué zona o zonas desean figurar.

De no marcar ninguna de ellas, se considerará que quieren figurar en todas las zonas, con el condicionante de que, si renuncia al puesto que se le ofrece en cualquiera de ellas, quedará excluido de todas las listas de la misma categoría y especialidad.



Tras concluir el plazo de presentación de solicitudes, se elaborará una lista provisional de personas admitidas y excluidas, que será publicada en el Diario Oficial de Extremadura, abriendo un plazo de cinco días para subsanación de defectos y reclamaciones.



El examen constará de 100 preguntas, sobre un temario que puede consultarse en el DOE número 137, de 17 de julio de 2019.



En cuanto a la financiación de las nuevas plazas, la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ha señalado que se destinarán para este fin 3,5 millones de euros de los 11,2 millones que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha destinado como fondo extraordinario para Extremadura en la última Conferencia Sectorial de Empleo, celebrada recientemente en Madrid.



Gutiérrez ha indicado que en la actualidad hay en el Sexpe 146 orientadores y prospectores, lo que supone que con las nuevas contrataciones esta cifra se incrementará en un 70 por ciento, y eso va a permitir hacer "un acompañamiento, una orientación más individualizada" de los desempleados extremeños, lo que considera "muy importante".



La intención inicial es que el proceso de selección de este nuevo personal para el Sexpe esté completado antes de final del presente año.