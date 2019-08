Las ventas de la industria en Extremadura bajaron en junio un 2,6%

Rd./Ep.

El Índice General de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) experimentó en junio una tasa anual del -2,6% en Extremadura (en España -5%) respecto al mismo mes del año anterior, según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A su vez, en lo que va de 2019 (enero-junio), la cifra de negocios se redujo en Extremadura un 1% (en España la tasa fue de 0,3%).

Igualmente, según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, la cifra de negocios aumenta respecto a junio de 2018 en 3 comunidades autónomas y disminuye en las otras 14.

De hecho, los incrementos se producen en Baleares (9,7%), Castilla-La Mancha (2,1%) y Asturias (0,8%), mientras que los mayores descensos se producen en Castilla y León (-14,5%) y Galicia (-8,3%).

Por su parte, el Índice General de Entradas de Pedidos en la Industria (IEP) experimentó en junio una variación anual en Extremadura de -3,3% (misma tasa en España).

Al mismo tiempo, en lo que va de 2019 (enero-junio), la cifra de entrada de pedidos se redujo un 2,7% en Extremadura (en España aumenta un 2,2% ).

En esta línea, las entradas de pedidos aumentan en tasa anual en 6 comunidades autónomas y disminuyen en las otras 11.

En este caso, los mayores incrementos se registran en Baleares (12,8%) y País Vasco (4,7%), mientras que los mayores descensos se registran en Cantabria (-13,9%) y Castilla y León (-13,1%).

A NIVEL NACIONAL



A nivel nacional, la cifra de negocios de la industria ha bajado un 5 por ciento el pasado mes de junio respecto al mismo mes de 2018, su mayor recorte en tres años, mientras que las entradas de pedidos del sector se han reducido un 3,3 por ciento.



Con el dato interanual de junio, la facturación de la industria regresa a tasas negativas y marca su mayor descenso desde julio de 2016, cuando las ventas se hundieron más de un 8 por ciento. Por su parte, los pedidos encadenan dos meses consecutivos de caídas, aunque la registrada en junio es la más pronunciada desde marzo de 2018.



Corregido el efecto calendario y la estacionalidad, la cifra de negocios de la industria ha bajado un 0,7 por ciento en junio, mientras que los pedidos, por el contrario, han avanzado un 0,9 por ciento interanual.



En términos mensuales (junio sobre mayo) y corrigiendo la estacionalidad y el efecto calendario, la facturación de la industria ha caído un 0,5 por ciento, frente al retroceso del 0,3 por ciento de mayo, en tanto que las entradas de pedidos han repuntado un 1 por ciento, en contraposición al fuerte descenso del 9 por ciento experimentado el mes anterior.



CAEN LAS VENTAS EN TODOS LOS SECTORES



Por sectores industriales, la energía ha sido la que más ha recortado sus ventas en el sexto mes del año, con una caída interanual del 10,5 por ciento, seguida de los bienes intermedios (-7,4%), los bienes de consumo duradero (-5,4%), los bienes de equipo (-3%) y los bienes de consumo no duradero (-2%).



Por comunidades autónomas, la cifra de negocios de la industria ha disminuido en 14 de ellas, sobre todo en Castilla y León (-14,5%), Galicia (-8,3%) y Cataluña (-7,2%), y ha aumentado únicamente en Baleares (+9,7%), Castilla-La Mancha (+2,1%) y Asturias (+0,8%).



SÓLO LOS BIENES DE EQUIPO ELEVAN SUS PEDIDOS



En cuanto a los pedidos, los bienes de equipo han registrado en junio el único repunte interanual, un 6,3 por ciento, frente a los descensos experimentados en el resto de sectores, especialmente en la energía (-10,6%), los bienes intermedios (-8,5%) y los bienes de consumo duraderos (-7,2%). Por su parte, los bienes de consumo no duradero han reducido sus pedidos un 1,6 por ciento interanual.



El pasado mes de junio, las entradas de pedidos han aumentado en seis comunidades autónomas, especialmente en Baleares (+12,8%) y País Vasco (+4,7%), y se han reducido en once, principalmente en Cantabria (-13,9%), Castilla y León (-13,1%) y La Rioja (-10,4%).