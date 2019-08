Paco Arrojo regresa a Mérida con "un personaje divertido y musicalmente interesante"

Paco Arrojo llega a Mérida para hacer su segunda obra en el Festival Internacional de Teatro Clásico. Inmerso en varios proyectos entre musicales y conciertos, estos días será el casto José en La corte del faraón, la penúltima representación del certamen emeritense, en el género de la revista y el vodevil, que actualiza una de las zarzuelas más populares.

El cantante extremeño y actor musical cree que esta adaptación conectará con el público joven.

¿Cómo te va en tu carrera?... ¿en qué momento te encuentras ahora mismo?

Estoy muy bien, tranquilo, contento. Y con varios proyectos a la vez que, aparte de volverte loco, te dan mucha alegría. Estoy haciendo el musical La llamada, con la gira de conciertos de mi último disco, ahora con La corte del faraón y en septiembre vuelvo a Mérida al Stone Festival con Disney in Concert.

Y otra cosa que estoy haciendo es un espectáculo sinfónico con Ángela Carrasco en homenaje a Camilo Sexto, que se llama 'Quererte a ti'. Todo eso lo meto en una coctelera y hoy hago una cosa, mañana otra...

¿Y cómo se lleva el día a día con tanto trabajo?

Estudiando todo el rato. Tengo siempre que repasar los textos porque son muchas producciones. Pero me da mucha alegría porque así la monotonía no me llega, y eso está muy bien.

Viniste por primera vez a este festival con 'Hércules' en 2015,... ¿qué diferencia hay entre aquel Paco Arrojo y el de ahora?

Los años, aparte de traerte arrugas también traen otras cosas, como un poso, una serenidad y poder afrontar la vida con los disgustos y las virtudes de otra manera.

Y, en este caso, yo creo que los años están sentando bien porque uno está tranquilo, sonriente, y eso es un buen síntoma.

¿Cómo te llegó esta propuesta de La Corte del Faraón'?

Juan Carlos, el productor, y Ricard vinieron a buscarme a la salida del teatro Lara de Madrid, una noche que salía de la función de La Llamada. Me dijeron que tenían una propuesta para mí en Mérida y les dije que sí.

Yo ya había trabajado muchas veces con ellos y dije 'yo con vosotros voy a donde sea'. Entonces no sabía ni el personaje que iba a hacer.

¿Y qué puedes contar de los ensayos?

Está siendo un viaje maravilloso. Hay un poco de todo. Y con mucho trabajo porque han sido cuatro semanas muy intensas que estoy además compaginando con esas otras cosas. Yo anoche llegué aquí a las cuatro de la mañana porque vine después de la función de La Llamada.

Es un palizón. Llevo mucho tiempo sin un día libre y uno lo lleva lo mejor que puede, procurando descansar sobre todo para que la voz esté en su mejor estado. Aquí por ejemplo tengo momentos vocales muy exigentes con voz de tenor en los que tengo que estar muy bien para dar lo mejor de mí.

¿Cómo describes tu personaje, el casto José?

Me parece muy divertido y musicalmente muy interesante. El casto José es hombre casto que al final cae entre los placeres de la vida pero es un visionario que ayuda al faraón a reconducir sus pensamientos y sus sueños. Y el faraón al final lo premia quitándolo de esclavo y haciéndolo virrey.

Es un premio maravilloso. A parte de que él mismo se descasta y entra en los placeres terrenales que, como yo digo siempre, estamos aquí dos días y la mitad son noches. Hay que disfrutar lo que se pueda.

¿Hay algo del auténtico Paco Arrojo en este personaje?

Yo creo que siempre hay algo de uno en los personajes que se hacen. Me documenté bastante porque hay mucha información sobre La corte del faraón, desde la película en la que este personaje lo hacía Antonio Banderas hasta todas las producciones que se han hecho en el teatro de la Zarzuela.

Aquí hemos llevado la obra a ese punto musicalero para, de una manera inteligente, atraer a la gente más joven. La zarzuela no deja de ser un género más de nuestros abuelos y, de esta manera, pretendemos interesar un poco a la gente joven.

Creo que lo vamos a lograr porque el espectáculo aúna muy bien el divertimento, la música y el baile.

Por segunda vez, en el Festival de Mérida,.... ¿siendo actor extremeño, sientes más presión o más nervios?

Los nervios siempre están ahí cuando te expones al público porque uno quieres hacerlo lo mejor posible. Yo creo que el que tiene un don en esta vida tiene el esfuerzo y el sacrificio de cuidarlo y mostrarlo lo más bonito que pueda.

Estoy hasta cierto punto tranquilo porque ya conozco el escenario, en Hércules me fue muy bien. Entonces, como creo que el producto es bueno, pues estoy tranquilo en ese sentido. Por otro lado están los nervios de querer hacerlo bien y de que a la gente le guste. Todo eso te hace estar muy vivo y muy latente.

Además, La corte del faraón llega después de una 'Metamorfosis' que ha batido récords de espectadores del Festival y, justo cuando se le ha reconocido con la Medalla de Extremadura.....¿cómo lo afrontas?

Es mucha responsabilidad pero, los actores tampoco podemos no vivir por eso. Tienes que dar lo mejor de ti, y los demás que juzguen y valoren.

Cada cosa tiene su espacio porque es cierto que Metamorfosis ha sido un producto maravilloso, y con Concha Velasco, que es una mujer legendaria en una edad avanzada de su vida. Nosotros traemos una propuesta diferente, más cercana al musical y al vodevil. Y eso está muy bien para el público que puede ver diferentes propuestas.

De cara al futuro inmediato.....¿te planteas dar el salto a la televisión o al cine?

No me atrae tanto el cine. Estoy tan a gusto con lo que hago y con los musicales... Siempre que haya música de por medio me siento muy a gusto y eso es lo que me llena el corazón.

En la televisión, he estado haciendo cosas de música también, porque es lo que más me mueve. Pero, no extraño nada que no esté haciendo.

¿Te sientes más cómodo allí donde haya música, entonces?

Cuando hay música es donde más feliz soy, y ahí desarrollo mi faceta como cantante y el teatro músical.

Más que el teatro solo, me gusta el teatro musical, porque la música es un elemento muy importante que a mí me mueve muchísimo.

Y, para hacer musicales....¿también hay que trabajar más el físico?

A veces los actores de musicales tenemos una disciplina más dura que otro tipo de actor porque tienes que trabajar la música y el movimiento, no sólo la escena.

Aquí en España cada vez se le está dando más valor a eso. En otros países como en Estados Unidos o Inglaterra tienen muy en cuenta el curro que tiene trabajar muchas disciplinas.

¿Tiene algún referente en el panorama de los musicales?

Muchos. Entre los españoles por ejemplo Miquel Fernández, que es amigo y compañero, o Víctor Ullate, con quien hice aquí Hércules. Y entre las chicas, Natalia Millán, una excelente actriz, cantante y bailarina, o Marta Rivera...

Hay muchos que son maravillosos. Fíjate que en este momento España es el tercer país en el mundo donde más teatro musical y de mayor calidad se hace. Que después de Nueva York y Londres, Madrid sea la siguiente ciudad donde mayor teatro musical se hace, es mucho.

Viviendo en Madrid y con tanto trabajo, ¿cuándo recurre a Extremadura, a su gente y a su tierra?

Estoy en contacto continuamente pero vengo menos de lo que quisiera porque siempre estoy liado. Siempre estoy haciendo cosas.

En 'La llamada', hemos parado solo dos semanas, pero yo estaba ya haciendo La corte del faraón. No tengo vacaciones, si acaso uno o dos días, y entonces aprovecho y vengo a ver a la familia. Me gustaría venir mucho más de lo que vengo pero en este momento de mi vida pongo mucho empeño y mucho valor en el trabajo porque me da mucha alegría también.

Y, cuando le pregunta por Extremadura....¿qué cuenta?

Cuento virtudes. Vivimos en un país hermoso, en el que vayas al sur, al norte, o a donde vayas, hay cosas hermosas. Lo que pasa es que en Extremadura muchas veces no son tan conocidas.

Me gusta presumir de ello pero también me gusta que se sorprendan mis amigos, o como ahora gente de la compañía, que tengo muchas ganas de ver sus caras cuando entren al Teatro Romano y vean lo que hay aquí.

A muchos niveles, Extremadura es una tierra desconocida que poco a poco entre todos estamos haciendo que se la conozca más. Y la gente se lleva gratas sorpresas.