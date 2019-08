La producción industrial crece en Extremadura un 2% en junio

Ep

A nivel nacional, el IPI ha caído un 1,8 por ciento el pasado mes de junio en relación al mismo mes de 2018, tasa 3,6 puntos inferior a la de mayo.



Con el retroceso interanual de junio, la producción industrial regresa a tasas negativas tras repuntar un 1,8 por ciento en mayo después de dos meses consecutivos encadenando descensos.



Todos los sectores industriales, salvo la energía (+4,8%), han recortado la producción en junio: los bienes intermedios (-5,5%), los bienes de consumo duradero (-4,8%), los bienes de consumo no duradero (-3,1%) y los bienes de equipo (-0,5%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha subido un 1,8 por ciento respecto a junio de 2018, tasa 0,4 puntos superior a la registrada en mayo.



Los índices corregidos de efectos estacionales y de calendario sólo han presentado tasas anuales negativas en los bienes intermedios (-1,9%). El resto de sectores han presentado ascensos en la energía (+5,8%), los bienes de equipo (+3,7%), bienes de consumo no duradero (+3%) y bienes de consumo duradero (+0,3%).



En tasa mensual (junio sobre mayo), la producción industrial ha bajado un 0,2 por ciento eliminando los efectos estacionales y de calendario, en contraste con el repunte mensual del 0,3 por ciento que experimentó en mayo y el descenso del 0,5 por ciento de un año antes.



Por sectores, bienes de consumo duradero (+1,6%), bienes de equipo (+1,1%) y energía (+0,9%) han presentado tasas mensuales positivas, mientras que bienes de consumo no duradero (-1%) y bienes intermedios (-0,2%) han registrado tasas negativas.



LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBE EN SEIS COMUNIDADES



La producción industrial ha aumentado el pasado mes de junio en seis comunidades autónomas en tasa interanual y ha disminuido en las otras once.



Los mayores incrementos se han producido en Madrid (+6,1%), Navarra (+4,1%) y Murcia (+3,5%), mientras que los mayores descensos se han dado en Canarias (-9,5%), Baleares (-7,8%) y Galicia (-6,3%).