Antígona, formada por actores y actrices con discapacidad visual, en el Festival Mérida

La compañía teatral canaria Antígona, formada por actores y actrices ciegos y con deficiencia visual grave participan hoy en la 65 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, con la representación de su particular Afrodita en el Templo de Diana, a las 21.00 horas.

El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, y el responsable de Recursos Humanos de la ONCE en Extremadura, Román Martínez, han presentado esta misma mañana, en la sede del Festival, esta propuesta de teatro inclusivo, fruto del acuerdo firmado entre ambas entidades el pasado mes de abril. También ha participado en la presentación la directora de Antígona, Blanca Rodríguez, quien ha ofrecido un pequeño avance de lo que se va a encontrar el público.

Afrodita es una comedia que tiene como protagonista a un Coro Griego, que ve peligrar su existencia cuando uno de sus actores, Orestes, cansado de su condición de actor pobre y sin expectativas de triunfo decide abrirse camino en el cine.

Los miembros más antiguos de la Compañía, ante el temor de que otros actores la abandonen también, poniendo en peligro su existencia, deciden invocar a la Gran Diosa Afrodita (Diosa del Amor, encarnada en la figura de la mítica Marilyn Monroe), para que le seduzca y le haga errar en su empeño.

El Héroe se tendrá que enfrentar a la gran prueba que le llevará al firmamento estrellado del celuloide “El Casting”. Para ello, contará con la ayuda de la prudente y enamorada Julieta que, siguiendo los sabios consejos de la actriz más anciana, intentará que Orestes no eche a perder su carrera, al seguir los absurdos consejos de la seductora Afrodita.

Se trata de una propuesta escénica inspirada en la famosa película de Woody Allen Poderosa Afrodita, una adaptación de la directora del grupo Blanca Rodríguez.

Apuesta por la inclusión cultural

En su apuesta por la inclusión cultural, en esta edición, el Festival de Mérida ha querido dar un paso más incluyendo en su programación esta propuesta teatral a cargo de actores y actrices ciegos y con discapacidad visual, fruto del convenio suscrito con la ONCE el pasado mes de abril.

Según explicaba ya entonces Jesús Cimarro, el acuerdo supone el “firme compromiso” tanto de la dirección del Festival como del Consorcio que lo gestiona por acercar la cultura a todos los ciudadanos y, en concreto, a aquellos colectivos con más riesgo de exclusión, como son las personas con algún tipo de discapacidad.

Por su parte, Ángel Luis Gómez Blázquez, director de Promoción Cultural de la ONCE, destacó la importancia que para los Grupos de Teatro de la ONCE tiene el formar parte de la programación de Festivales y, en concreto, de la importancia del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida: “El reto para los miembros de la compañía canaria Antígona es destacar como actores, haciendo que el público deje de percibir si ven o no, para disfrutar del buen teatro que ofrecen, con esta Afrodita en clave de humor”.

Más de 30 años sobre los escenarios

Antígona es una compañía de teatro, promocionada por la ONCE, que desde 1988 viene realizando una labor de integración social a través del teatro de personas ciegas y con discapacidad visual.

Dicha labor le ha llevado a participar en Festivales Internacionales de Teatro como el de: Agüimes- Gran Canaria “Tres Continentes”, Festival de Actores Ciegos de Zagreb-Croacia, Festival de Almagro 97, y múltiples Bienales de Teatro de la ONCE.

Todo ello, más el alto nivel artístico de sus propuestas escénicas y el de sus intérpretes, le ha valido al grupo Antígona, junto al resto del Movimiento Teatral ONCE, la concesión en 2013 del Premio Max de Teatro Aficionado.