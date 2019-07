El PSOE de Extremadura plantea "para qué sirven" Cs y Podemos, sí sólo "bloquean"

Ep

El PSOE de Extremadura se ha preguntado "para qué sirven" los partidos de la "nueva política" de Ciudadanos y de Unidas Podemos cuando "lo que están haciendo es, desde el año 2015, bloquear a este país" y "provocar vetos" para que en España "no haya las reformas necesarias de calado", a la vez que se dedican a "vetar lo que los ciudadanos votan".



"Nuestra pregunta es para qué queremos a los partidos de la denominada nueva política si desde que ellos nacieron están bloqueando la política en este país", ha señalado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, para quien este lunes, día 29, podría haber un nuevo Gobierno en el país pero lo que hay desde el pasado jueves es "de nuevo" un "bloqueo" y "un veto, en este caso del señor Pablo Iglesias de Unidas Podemos".



Además, González ha recordado que es la segunda vez que Pablo Iglesias y Unidas Podemos "bloquean la posibilidad de que haya un gobierno progresista en este país" y que en el año 2015 nació "lo que algunos denominaron la nueva política", en la que aparecieron o emergieron dos partidos como Podemos y Ciudadanos.



En su opinión, Podemos "venía a asaltar los cielos y se ha convertido en el que bloquea posibles gobiernos progresistas" y Ciudadanos "venía a regenerar la vida política y se ha convertido en quien blanquea a la extrema derecha", sobre lo cual ha valorado que "quizás lo que no se han dado cuenta" sus respectivos líderes es que tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera se han presentado tres veces a unas elecciones y siguen "en el mismo sitio".



También, ha matizado que "quizás lo que no se han dado cuenta ellos dos es que a lo mejor lo que deberían dar es un paso hacia detrás, porque quizás eso arreglara la situación de bloqueo que tanto Ciudadanos como Unidas Podemos están llevando en este país".



El PSOE extremeño "no quiere nuevas elecciones" al entender que los ciudadanos ya hablaron en abril y en mayo, razón por la cual ha pedido "a estos partidos de la nueva política responsabilidad" con la ciudadanía "porque los españoles y las españolas de verdad no quieren unas nuevas elecciones y porque Extremadura necesita un nuevo Gobierno ya".



EXTREMADURA, EMPLEO Y TURISMO



En este contexto, Juan Antonio González ha tildado de "indispensable" y "fundamental" que haya un Gobierno en España y en aspectos concretos como el avance en infraestructuras para que la región siga con su "objetivo prioritario" de crear empleo, acerca de lo cual ha apuntillado que el último dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) es "muy bueno" y arroja que la legislatura de Guillermo Fernández Vara "sirvió para que hubiera 48.000 desempleados menos y para que hubieran 40.000 ocupados más".



Vara, según ha recordado, se comprometió en campaña electoral a llegar a los 30.000 puestos de trabajo en el sector turístico y este lunes se han conocido los datos de empleo del último año en el sector turístico, en el que concretamente en Extremadura hay ya 27.636 personas trabajando, lo que supone más de 1.200 personas o un 4,6 por ciento más con respecto al año 2018.



Un dato en relación al cual ha valorado que el sector turístico en Extremadura es una potencialidad para crear empleo y cuyo incremento en más de 1.200 trabajadores ha tachado como "una magnífica noticia que tiene que ir acompañada de mejoras en las infraestructuras de Extremadura" para que, entre otras cosas, el sector turístico regional tenga una mayor potencialidad.



Así, ha tildado de "buena noticia" que la semana pasada hubiera 14 millones de euros más para el tren en Extremadura y que esté siendo "una realidad la licitación y los trabajos ahora sí de verdad" en el mismo; que se vuelva a "reactivar" una vieja reivindicación de la zona de la Campiña Sur como la Nacional 432; que haya un tren de mercancías que conecte Badajoz con el Puerto de Huelva una vez por semana o que el Gobierno de Portugal haya decidido continuar la autovía que conectará Extremadura con Portugal por el norte de Cáceres.



PLAN INFOEX



En su intervención, Juan Antonio González también ha querido hacer un reconocimiento en nombre del PSOE de Extremadura a todos los trabajadores del Plan Infoex tras un fin de semana "complicado" en cuanto a incendios en la región y por la "magnífica" labor que llevan a cabo "de manera modélica", en relación a lo cual ha querido hacer un llamamiento a los extremeños y a los visitantes que recibe la región "a la responsabilidad contra el fuego".



Según ha defendido, Extremadura tiene un "magnífico" patrimonio cultural que "todos tenemos que cuidar", pero también un "magnífico" patrimonio natural, por lo que "es tarea de todos y responsabilidad de todos" su conservación, a la vez que ha abogado por "estar muy atentos" para que no haya incendios y por "intentar en la medida de lo posible preservar ese tipo de actuaciones".



SANIDAD Y FESTIVAL DE ALCÁNTARA



Por otro lado y a preguntas de los periodistas por las críticas del PP de Extremadura por la sanidad extremeña, González ha considerado que dicha formación "utiliza la sanidad pública como arma electoral", y ha llamado a la "tranquilidad" dado que las encuestas de satisfacción de los usuarios extremeños arrojan que, a pesar de sus "complejidades", "han vuelto a recuperar la confianza en la sanidad pública de esta región".



Además, ha añadido que según el baremo histórico de la sanidad pública en estos momentos es cuando los extremeños le dan más puntuación en toda la serie histórica, al tiempo que ha criticado que el PP "dejó echo un lodazal el Hospital de Cáceres" o que, al suspender el contrato de dicho centro hospitalario y dejarlo paralizado, hizo que los extremeños pagaran dos millones de euros de indemnización a la empresa adjudicataria.



"¿Ese es el mismo PP que ahora critica la sanidad el que la dejó destrozada o es que ha nacido un nuevo PP en Extremadura y no nos hemos enterado?", se ha preguntado, para añadir que "si ha nacido un nuevo PP en Extremadura que ahora defienda la sanidad pública bienvenido el PP", pero que "cuando tuvo oportunidad bien que destrozó la sanidad pública".



Por último e interpelado también por la suspensión del Festival de Alcántara, ha reconocido que "lógicamente es una mala noticia" tras dos décadas de existencia y que desde el PSOE animan a que el certamen "siga adelante" porque "la cultura es clave para que el ser humano tenga la mente abierta y para la inteligencia del ser humano", a la vez que encomienda al ayuntamiento alcantareño que el festival "siga vivo".