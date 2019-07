Vara espera que a partidos les dé "un ataque de sensatez" tras investidura fallida Sánchez

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que espera que "no sea definitivo" lo ocurrido este pasado jueves tras la investidura fallida de Pedro Sánchez y que a los partidos en el Congreso les de "un ataque de sensatez" para que "antes del 23 de septiembre haya gobierno" en España.



"Espero y deseo que esto no sea definitivo y que antes del 23 de septiembre haya gobierno y no vayamos a unas elecciones de nuevo en noviembre", ha señalado Fernández Vara, toda vez que ha apuntado que es "un tiempo enormemente complicado para todos".



A este respecto, ha detallado que la Unión Europea tiene el "gran reto" del Brexit tras el que va a haber "un antes y un después", ha matizado, por lo que esto no puede "pillar a los demás enredando y ocupados en intentar hacer algo tan importante y necesario como tener gobierno".



Además, también ha señalado que va a salir la sentencia del Procés, la cual va a tener "unas consecuencias". "Bien haríamos que por una vez a ver si le pudiera dar a algunos un ataque de sensatez y hacer el esfuerzo de que quien ganó las elecciones pueda gobernar", tras lo que ha apuntado que "no se trata de hacer nada extraordinario, se trata de que quien gana unas elecciones con claridad y sin posibles alternativas pueda gobernar".



En este sentido, ha abogado por tener "presente" que "este país tiene que tener gobierno", algo que él ha "defendido de toda la vida" puesto que, a su juicio, "los países más avanzados y más fuertes son aquellos en los que sus políticos asumen que o se gobierna o se deja gobernar".



"Pero esto que se está poniendo de moda en España de que ni yo puedo gobernar ni dejo que haya gobierno va en contra del principio básico que es que España y sus intereses están por encima de los personales que cada uno podamos tener", ha resaltado.



Asimismo, preguntado por si Sánchez debería buscar otras vías tras la postura de Podemos en la investidura fallida, Vara ha considerado que "no" puesto que el presidente en funciones "ya lo ha dicho" y él no añade "una palabra" a lo manifestado por éste.



Es decir, "intentar con el conjunto de las fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados que España tenga un gobierno, entre otras razones, porque se lo deben a España", ha proseguido. "Una vez que los españoles te eligen diputado, el diputado le debe a su país hacer lo posible para que haya un gobierno", ha recalcado.



Finalmente, interpelado por si lo ocurrido este pasado jueves es un fracaso de la política, el regidor extremeño ha asegurado que "sí" así como que no tiene "ninguna duda" de que "algo se está haciendo mal" porque "tanto hablar de las maldades que tienen las mayorías absolutas y ahora resulta que cuando ya han desaparecido en algunos sitios, resulta que no son capaces de buscar mayorías suficientes, entonces a lo mejor hay que revisar los conceptos".



Vara ha hecho estas declaraciones, este viernes en Mérida, en un encuentro con los medios previo a su participación en la presentación de la Memoria Socioeconómica de Extremadura 2018 del Consejo Económico y Social (CES) de la región.